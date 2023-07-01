Приговор в отношении Серика Кудебаева оставлен без изменения

Происшествия, Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Судебная коллегия оставила приговор Серику Кудебаеву без изменений, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Жетысуской области.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, экс-начальнику Департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву вынесли приговор 28 апреля в городе Талдыкоргане. Суд признал его виновным по фактам превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия, а также пыток, и приговорил к 10 годам лишения свободы. Кудебаев подал на апелляцию 7 июня.

Сегодня оглашено постановление судебной коллегии.

«Постановлением судебной коллегии по уголовным делам областного суда приговор в отношении Кудебаева оставлен без изменения, апелляционные жалобы стороны защиты – без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе суда Жетысуской области.

#суд #апелляция #Серик Кудебаев

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