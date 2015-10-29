Приходите – будем рады Свежий выпуск 554 Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Специально к 10-летию общественного объединения в регион приехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Казахстане Николай Уреке и Государственный секретарь по делам румынской диаспоры за рубежом МИД Румынии Себастиан Хотка. Во время их встречи с заместителем акима области Ануаром Ахметжановым обсуждались перспективы развития социально-экономических взаимоотношений между Румынией и Карагандинской областью.

Гости посетили Спасский мемориальный комплекс, возложили цветы к памятному знаку румынам – жертвам политических репрессий. Принял участие в событии и Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Российской Федерации Василе Соарес, хорошо знающий регион с той поры, когда работал послом в Казахстане. По его инициативе посольство Румынии в РК установило памятный знак в Спасске.

В культурную программу вошли выставка национальной одежды и предметов народного творчества, а также праздничный концерт, в котором приняли участие фолк-группы RO-MANIA из Румынии и карагандинский этнофольклорный ансамбль DORULE. К румынам на концерт пришли руководители и коллективы других этнокультурных объединений области. Коллективы ОО«Казачья вольница», чечено-ингушского объединения «Вайнах», турецкого культурного центра «Ахыска» и других показали свои лучшие номера. Разделить настроение общего праздника прибыли из Павлодара представители румыно-молдавского общества «Буковина».

Со дня основания румынское культурное общество DACIA возглавляет Николай Плушкис, хорошо знающий язык и традиции. Его мать – румынка, и Николай Васловасович с детства впитал в себя культуру народа. Сегодня традиция продолжается в его внучке, с которой он вышел на сцену. Н. Плушкису удалось объединить румын, прив­лечь их к общественной жизни. В DACIA пришла студенческая молодежь, завязались связи с родиной предков.

На празднике прозвучали слова благодарности областному акимату, который помогает развитию общества грантами акима, секретариату областного АНК и департаменту по связям с румынами, проживающими за границей, министерству иностранных дел Румынии. На фес­тивале соотечественников, проживающих за рубежом, в 2007 году в Румынии стал известен карагандинский этнофольклорный ансамбль «Доруле». Сегодня коллектив активно участвует в мероприятиях АНК, выезжает в Европу. В прошлом году юноши и девушки объединения – единственные среди ЭКО страны – прошли в финал международного проекта «Этно-Фэшн». Они показывали национальные костюмы и выступили в одной программе с артистами-профессионалами. Домой ребята привезли приз зрительских симпатий.

Добрососедство и взаи­мопонимание разных этносов служат основой интереса жителей региона к культуре друзей и соседей. Как и в других ЭКО, двери румынского общества распахнуты для желающих: приходите, узнавайте, занимайтесь, если вам нравится огненный темперамент румынского танца и напевные мелодии. Открытость DACIA привлекла в общество молодых людей других национальностей, желающих раскрыть свои способности. Красноречивее всех слов – дружба солистов нынешнего состава ансамбля«Доруле»: Алуа Тебенова, Альжан Жанабилов, Александр Урмашов и Александр Шахметов отк­рыли праздничную прог­рамму популярной песней «Қазақ елi».

– Для меня встреча явилась открытием – за столько тысяч километров я услышал родную речь и встретился с нашей культурой, – прокомментировал событие Государственный секретарь по делам румынской диаспоры за рубежом Себастиан Хотка, впервые побывавший в Казахстане.



