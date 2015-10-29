Приходите – будем рады

Свежий выпуск
554
Наталья РЫЖКОВА, Караганда
Специально к 10-летию общественного объединения в регион приехали Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Казахстане Николай Уреке и Государственный секретарь по делам румынской диаспоры за рубежом МИД Румынии Себастиан Хотка. Во время их встречи с заместителем акима области Ануаром Ахметжановым обсуждались перспективы развития социально-экономических взаимоотношений между Румынией и Карагандинской областью.
Гости посетили Спасский мемориальный комплекс, возложили цветы к памятному знаку румынам – жертвам политических репрессий. Принял участие в событии и Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Российской Федерации Василе Соарес, хорошо знающий регион с той поры, когда работал послом в Казахстане. По его инициативе посольство Румынии в РК установило памятный знак в Спасске.
В культурную программу вошли выставка национальной одежды и предметов народного творчества, а также праздничный концерт, в котором приняли участие фолк-группы RO-MANIA из Румынии и карагандинский этнофольклорный ансамбль DORULE. К румынам на концерт пришли руководители и коллективы других этнокультурных объединений области. Коллективы ОО«Казачья вольница», чечено-ингушского объединения «Вайнах», турецкого культурного центра «Ахыска» и других показали свои лучшие номера. Разделить настроение общего праздника прибыли из Павлодара представители румыно-молдавского общества «Буковина».
Со дня основания румынское культурное общество DACIA возглавляет Николай Плушкис, хорошо знающий язык и традиции. Его мать – румынка, и Николай Васловасович с детства впитал в себя культуру народа. Сегодня традиция продолжается в его внучке, с которой он вышел на сцену. Н. Плушкису удалось объединить румын, прив­лечь их к общественной жизни. В DACIA пришла студенческая молодежь, завязались связи с родиной предков.
На празднике прозвучали слова благодарности областному акимату, который помогает развитию общества грантами акима, секретариату областного АНК и департаменту по связям с румынами, проживающими за границей, министерству иностранных дел Румынии. На фес­тивале соотечественников, проживающих за рубежом, в 2007 году в Румынии стал известен карагандинский этнофольклорный ансамбль «Доруле». Сегодня коллектив активно участвует в мероприятиях АНК, выезжает в Европу. В прошлом году юноши и девушки объединения – единственные среди ЭКО страны – прошли в финал международного проекта «Этно-Фэшн». Они показывали национальные костюмы и выступили в одной программе с артистами-профессионалами. Домой ребята привезли приз зрительских симпатий.
Добрососедство и взаи­мопонимание разных этносов служат основой интереса жителей региона к культуре друзей и соседей. Как и в других ЭКО, двери румынского общества распахнуты для желающих: приходите, узнавайте, занимайтесь, если вам нравится огненный темперамент румынского танца и напевные мелодии. Открытость DACIA привлекла в общество молодых людей других национальностей, желающих раскрыть свои способности. Красноречивее всех слов – дружба солистов нынешнего состава ансамбля«Доруле»: Алуа Тебенова, Альжан Жанабилов, Александр Урмашов и Александр Шахметов отк­рыли праздничную прог­рамму популярной песней «Қазақ елi».
– Для меня встреча явилась открытием – за столько тысяч километров я услышал родную речь и встретился с нашей культурой, – прокомментировал событие Государственный секретарь по делам румынской диаспоры за рубежом Себастиан Хотка, впервые побывавший в Казахстане.

Популярное

Все
Ярмарка детских товаров открылась в Астане
Пожар на шахте "Казахстанская": поиски осложняются высокой температурой и задымленностью
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
Спикер Мажилиса передал поздравления президента по случаю юбилея Машхура Жусупа Копеева
Вопросы развития тепличного хозяйства обсудили в Правительстве
Два человека погибло и пятеро пострадало в страшном ДТП в Кызылординской области
Контрабандный бензин на сумму 5 миллионов тенге выявили в Астане
В Туркестанской области задержали женщину за убийство мужа
Жамбылские полицейские нашли плантацию дикорастущей конопли
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
Пропавшую девушку нашли полицейские в Туркестанской области
Крупный пожар на складах в Алматы потушен
Рыбакина вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Канаде
Жуткие пожары на Гавайях: число погибших возросло до 89
В Мангыстауской области снова ограничили подачу электроэнергии
Как в области Жетысу борются с паводком
В Алматинской области спасли семью грибников
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
В ДЧС Алматинской области рассказали о последствиях мощного ливня
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России

Читайте также

Мажилисмены: до 2025 года все села Костанайской области пла…
Опасная жара
Доступное кино
От солдата до студента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]