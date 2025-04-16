Накануне аномальной жары

Министерство экологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными госорганами принимает меры по недопущению крупных лесных пожаров. На оснащение лесхозов до 2027 года будет направлено 68 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил руководитель ведомства Ерлан Нысанбаев. С начала года, по словам министра, для учреж­дений ведомства поставлено 136 малых лесных пожарных комплексов и 60 тракторов. Еще 166 пожарных машин, 27 малых лесных пожарных комплексов и 15 тракторов будут переданы до конца июня.

Акиматами областей на оснащение лесхозов из местных бюджетов в текущем году выделено 6,3 млрд тенге и за счет лизинга – 20 млрд тенге. Принимаемые меры позволят обновить и полностью оснастить лесхозы в 11 наиболее пожаро­опасных регионах страны.

– Эффективным способом обнаружения и ликвидации лесных пожаров является авиа­ционная охрана. Установлена норма налета часов для авиа­патрулирования наиболее подверженных пожарам участков государственного лесного фонда – около 10 500 часов. К сожалению, выделенного из республиканского бюджета финансирования для этого недостаточно, – отметил Ерлан Нысанбаев и попросил Премьер-министра оказать содействие в решении данного важного вопроса.

Спикер также отметил, что скорость ликвидации лесных пожаров зависит от их своевременного обнаружения. Для этих целей продолжается внедрение систем раннего обнаружения (СРО). Охват ими сейчас составляет 1,3 млн га территории государственного лесного фонда. В текущем году СРО будет установлена в резервате «Семей орманы», а также еще в 23 лесхозах. К концу года будет охвачено 5,6 млн га государственного лесфонда.

По данным главы Минэкологии, с начала года на территории государственного лес­ного фонда Казахстана уже зарегистрировано 25 лесных пожаров на общей площади 4,4 тыс. га. Анализ показывает, что основными причинами их возникновения стали переход огня со степи и сухие грозы, а причинами распространения – удаленность, труднодос­тупность и отсутствие дорог.

– По прогнозам Казгидромета, лето текущего года будет аномально жарким. Акиматам областей необходимо принять все меры по поддержанию пожарной безопасности в лесах, – подчеркнул Ерлан Нысанбаев.

По словам вице-министра по чрезвычайным ситуациям Кегена Турсынбаева, МЧС совмест­но с Министерством экологии и природных ресурсов утверж­ден межведомственный план, откорректированы алгоритмы реагирования на природные пожары, в том числе с приграничными государствами. В регионах проводятся очистка и опашка территории, начата профилактика в лесостепных массивах. Акиматам выданы свыше 700 предупреждений о недостаточной готовности к пожароопасному периоду.

– В настоящее время круглосуточно работает оперативная группа в Командном центре МЧС РК. Как и в прошлом году, основной упор сделан на предупреждение и раннее обнаружение очагов возгорания. Ведется мониторинг пожарной обстановки посредством информационных систем «Орман» и «Табиғат», данных видеонаблюдения лесных хозяйств, космомониторинга и ГИС ЧС, – уточнил вице-министр МЧС.

Для повышения уровня защиты сельских районов от чрезвычайных ситуаций запущена ведомственная программа «Ауыл құтқарушылары». Всего по стране функционирует около 400 круглогодичных пожарных постов. Министерство готово передать им 185 единиц пожарной техники.

– В рамках подготовки к пожаро­опасному сезону 2025 года министерством ведется комплексная работа по осуществлению мониторинга. Он проводится в рамках трех ключевых этапов: до, во время и после пожара, – проинформировал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев.

О противопожарных мерах, принимаемых в регионах, на заседании Правительства доложили акимы Восточно-Казах­станской, Жамбылской областей и области Абай.

Премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание акиматов на необходимость исполнения нового алгоритма действий государственных органов для оперативного реа­гирования и взаимодействия при тушении пожаров. В связи с несоблюдением данных правил ответственными ведомствами Павлодарской области и области Абай во время первых в текущем году пожаров дано поручение Министерству экологии и природных ресурсов, МЧС и МВД провести расследование с принятием соответствующих мер и вынесением наказаний.

Олжас Бектенов отметил важность оперативной и скоординированной работы всех служб в пожароопасный период с учетом прогноза Казгидромета о жарком и засушливом лете.

– Как показали проверки, не во всех регионах на должном уровне исполняется План мероприятий по предупреждению и ликвидации природных пожаров. Не начаты работы по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунк­тов в областях Жамбылской, Костанайской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандинской, Абай, Жетысу и Улытау. Это прямая угроза селам в случае степного или лесного пожаров. В Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях и области Улытау до сих пор не проведены работы по очистке территорий населенных пунктов от сухой растительности и мусора.

В этой связи Олжас Бектенов поручил акимам регионов активизировать работу по подготовке к пожароопасному сезону и взять этот вопрос на личный контроль. МЧС совместно с Минэкологии и другими заинтересованными гос­органами поручено до конца мая организовать и провести республиканские командно-штабные учения по реагированию на природные пожары.

Ситуация под контролем

На заседании Правительства вице-министр по чрезвычайным ситуациям Кеген Турсынбаев доложил о мерах по защите населенных пунктов от подтопления. По его словам, усилен контроль над всеми паводкоопасными участками, а также гидротехническими сооружениями. В регионах страны возведено и восстановлено 590 км защитных дамб и валов, отремонтировано и построено 164 км дренажных систем, очищено более 800 км арыков. Спикер отметил, что на юге и западе республики паводковый период завершился без серьезных последствий, в то время как в Акмолинской области произошло подтопление жилых домов. В этот регион из Астаны и Карагандинской области, а также из воинских частей МЧС оперативно были направлены дополнительные силы и средства для эвакуации населения и устранения последствий. Осуществлена безотлагательная эвакуация граждан, проведены аварийно-спасательные и неотложные работы. Следующий этап половодья ожидается в Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.

О мерах по адаптации к засухе, а также по повышению устойчивости водной инфраструктуры доложил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. По его данным, единичные случаи подтоплений, зафиксированные в Акмолинской области, были вызваны локальными особенностями рельефа и стоком воды с полей, а не нарушениями в работе гидротехнических сооружений. Как подчеркнул докладчик, особенностью нынешней весны стала малая глубина промерзания почвы, что способствовало хорошему впитыванию талой воды и, как следствие, снижению объемов поверхностного стока.

Министр транспорта Марат Карабаев в свою очередь сообщил, что дорожная инфраструктура функционирует стабильно. Зарегистрировано всего 17 случаев перелива талых вод через проезжую часть, что в восемь раз меньше по сравнению с прошлым годом. На республиканских трассах удалось избежать размывов дорожного полотна и искусственных сооружений.

– Угрозы подтопления железнодорожных путей и затруднения в движении поездов отсутствуют, – заключил Марат Карабаев.

О паводковой ситуации в регионах сообщили акимы Акмолинской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей. В целом, как прозвучало на заседании, в Казахстане наблюдается стабильное прохождение паводкового периода. Своевременно принятые меры в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях позволили не допус­тить подтопления домов и нанесения ущерба населению.

Вместе с тем прогнозируется повышение уровня воды на реке Есиль в Северо-Казахстанской области. В горных районах Восточного Казахстана имеются снегозапасы – порядка 50%. В Акмолинской области в начале апреля оказались подтопленными свыше 100 жилых домов. На сегодня ситуация признана некритичной, пик пройден. В качестве причины подтопления названо в том чис­ле ненадлежащее проведение инженерных работ по защите населенных пунктов.

По итогам заседания Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений профильным министерствам и акиматам регионов.