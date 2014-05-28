Приручить ветер

ТОО «Первая ветровая электрическая станция», дочернее подразделение ТОО «Samruk-Green Energy», намерено реализовать проект возведения ветровой электрической станции. Одним из его этапов стало строительство второй очереди ветряной электростанции мощностью 205 МВт в Есильском районе. Будущее место возведения станции посетили руководители предприятия и иностранные специалисты по техническому оснащению ветропарка – Марк Базерб, технический директор компании BETEN International, и Мишель Форже – координатор проекта. Сейчас здесь проводят исследовательско-изыскательские работы. Предполагаемое начало строительства – второй квартал 2015 года, а в 2017 году ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию. ТОО «ПВЭС» планирует набрать 40 работников из числа местных жителей, которые затем будут направлены на обучение в Германию для освоения технологичных программ­ных обеспечений и сервисного обслуживания ветропарка.

Проект имеет высокую со­циально-экономическую значимость и позволит привлечь внутренние и внешние инвестиции, обеспечить новые рабочие места, налоговые поступления, снизить дефицит электрической энергии в Акмолинской области и Казахстане в целом.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область