Призывников попросили "не решать за наличные" вопрос отсрочки от армии

В Минобороны напомнили, что уклонение от прохождения службы в армии предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями.

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Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил РК, полковник Бауыржан Артыков на брифинге в СЦК рассказал, чем чревато уклонение от службы в армии, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Бауыржан Артыков напомнил, что воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека.

«Уклонение от прохождения службы в армии предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями», - сказал он.

Глава департамента обратился к казахстанцам с просьбой не пытаться решить вопрос отсрочки от армии за деньги.

«Очень часто граждане обращаются за помощью в решении вопросов предоставления отсрочки или освобождения от призыва к мошенникам, не имеющим никакого отношения к призывным комиссиям, уполномоченным решать данные вопросы. По всем случаям вымогательства денег, затягивания решения возникших вопросов и другим возможным коррупционным проявлениям, необходимо обращаться на телефоны доверия Министерства обороны и правоохранительных органов для принятия оперативных мер и получения консультации по возникшей ситуации», - посоветовал спикер.