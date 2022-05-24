Общество Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена 24 мая 2022 г. 0:30 Серик Кабдулов, Атырау Работа есть, нарушения – тоже С начала года областным управлением государственной трудовой инспекции были выявлены нарушения трудового законодательства РК, касающиеся диспропорции в оплате труда казахстанских и иностранных сотрудников. По словам руководителя управления государственной трудовой инспекции по Атырауской области Игилика Аубакирова, это касается ТОО «Болашак Атырау», ТОО «Фиркрофт Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан», ТОО «ZONT», ИП «ZONT», ТОО «FSSA». Кроме того, в ТОО «Болашак Атырау» выявлено несоблюдение соотношения численности казахстанских и иностранных работников. На данный момент принимаются меры по привлечению компаний к ответственности и устранению нарушений. Эта проблема не нова для региона, где сосредоточено множество компаний с иностранным участием. К примеру, в одной организации иностранцы зарабатывают более 2 млн тенге, а казахстанцы, выполняющие ту же работу, – около 500 тыс. С начала года по Атырауской области поступила 381 жалоба на нарушения трудового законодательства. Большинство связано с нарушениями техники безопасности, несвоевременной выплатой зарплаты, незаключением трудовых договоров, неправильным начислением сверхурочных. – Конституционные права граждан защищены по 217 из 381 обращения. Даны предписания, нарушители оштрафованы на общую сумму более 4 миллионов тенге. По сравнению с прошлогодней статистикой в нынешнем году количество заявлений увеличилось. Думаю, это означает то, что увеличилось количество людей, защищающих свои права, – отметил Игилик Аубакиров. В этом году около 500 организаций повысили зарплату сотрудникам. На крупных, средних и малых предприятиях повысилась заработная плата примерно у 40 тыс. человек. Но из-за сложной экономической ситуации многие предприятия не имеют возможности повышать оплату труда, отмечают в государственной трудовой инспекции. Есть и другие нарушения, которые влияют на нормальное функционирование предприятий. Не все учреждения производят отчисления в пенсионный фонд и фонд медстрахования. – Здесь многое зависит от самих работников. Они должны знать свои права и требовать их соблюдения от работодателя. Есть еще одна проблема: в стране пока действует мораторий на проверку субъектов малого бизнеса. Он был объявлен с благой целью, но некоторые недобросовестные предприниматели восприняли его как «карт-бланш» на нарушения трудового законодательства. Средство от этого есть: для проведения проверки нам нужно групповое заявление от дискриминируемых работников, – отметил Игилик Аубакиров. Стоит отметить, что в прошлом году в управление государственной инспекции труда по трудовым спорам поступило около 1 600 жалоб и заявлений, связанные с трудовыми спорами, большинство – по задержкам зарплаты, увольнениям и дисциплинарным взысканиям.