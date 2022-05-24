Проблема неравенства в оплате труда казахстанцев и иностранцев в Атырау до сих пор не решена

Работа есть, нарушения – тоже

С начала года областным управлением государственной трудовой инспекции были выявлены нарушения трудового законодательства РК, касающиеся диспропорции в оплате труда казахстанских и иностранных сотрудников.

По словам руководителя управления государственной трудовой инспекции по Атыраус­кой области Игилика Аубакирова, это касается ТОО «Болашак Атырау», ТОО «Фиркрофт Инжиниринг Сервисиз Лимитед Казахстан», ТОО «ZONT», ИП «ZONT», ТОО «FSSA». Кроме того, в ТОО «Болашак Атырау» выявлено несоблюдение соотношения численности казахстанских и иностранных работников.

На данный момент принимаются меры по привлечению компаний к ответственности и устранению нарушений.

Эта проблема не нова для региона, где сосредоточено множество компаний с иностранным участием. К примеру, в одной организации иностранцы зарабатывают более 2 млн тенге, а казахстанцы, выполняющие ту же работу, – около 500 тыс.

С начала года по Атырауской области поступила 381 жалоба на нарушения трудового законодательства. Большинство связано с нарушениями техники безопасности, несвоевременной выплатой зарплаты, незаключением трудовых договоров, неправильным начислением сверхурочных.

– Конституционные права граждан защищены по 217 из 381 обращения. Даны предписания, нарушители оштрафованы на общую сумму более 4 миллионов тенге. По сравнению с прошлогодней статистикой в нынешнем году количество заявлений увеличилось. Думаю, это означает то, что увеличилось количество людей, защищающих свои права, – отметил Игилик Аубакиров.

В этом году около 500 организаций повысили зарплату сотрудникам. На крупных, средних и малых предприятиях повысилась заработная плата примерно у 40 тыс. человек. Но из-за сложной экономической ситуации многие предприятия не имеют возможности повышать оплату труда, отмечают в государственной трудовой инспекции.

Есть и другие нарушения, которые влияют на нормальное функционирование предприятий. Не все учреждения производят отчисления в пенсионный фонд и фонд медстрахования.

– Здесь многое зависит от самих работников. Они должны знать свои права и требовать их соблюдения от работодателя. Есть еще одна проблема: в стране пока действует мораторий на проверку субъектов малого бизнеса. Он был объявлен с благой целью, но некоторые недобросовестные предприниматели восприняли его как «карт-бланш» на нарушения трудового законодательства. Средство от этого есть: для проведения проверки нам нужно групповое заявление от дискриминируемых работников, – отметил Игилик Аубакиров.

Стоит отметить, что в прошлом году в управление государст­венной инспекции труда по трудовым спорам поступило около 1 600 жалоб и заявлений, связанные с трудовыми спорами, большинство – по задержкам зарплаты, увольнениям и дисциплинарным взысканиям.