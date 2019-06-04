​Проблемы будут решены

Особое внимание он уделил водохозяйственным объек­там, от которых напрямую зависит в регионе не только орошаемое земледелие и возрождающаяся рыбная отрасль, но и безопасность населенных пунктов. В частности, при посещении Аральского района рассматривались вопросы, касающиеся продолжения работы по реализации проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря».

Не осталась без внимания и выявленная в ходе проверки гидротехничес­ких сооружений региона в 2017 году проб­лема Кокараль­ской дамбы: в правой части водосборной плотины тогда было обнаружено размытие пляжного откоса. Угрозу прорыва оперативно устранили, теперь на очереди – ремонт. Соответствующее ТЭО уже разработано, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Сам проект вошел в Комп­лексный план социально-экономического развития Кызылординской области до 2022 года, буквально на днях утвержденный Правительством. Сапархан Омаров пообещал поддержку региону в решении вопроса, касающегося ремонта гидротехничес­кого сооружения.

Также в Аральском райо­не министр посетил ТОО «Аральский рыбоперерабатывающий завод» произ­водственной мощностью 6 тыс. тонн продукции в год. Предприя­тие, работающее на сырье из Малого Арала, уже вышло на экспортные рынки России, Китая, Польши и других стран. Здесь же были рассмотрены вопросы развития рыбной отрасли региона.

В Казалинском районе Сапархан Омаров ознакомился с работой крупнейшего на юге страны молочно-товарного комплекса и молочного завода АО «Рза».

В Кармакшинском райо­не министр посетил мемориаль­ный комплекс Коркыта-ата, а в областном центре ознакомился с состоя­нием Кызылординского гидротехнического сооружения, благодаря которому обеспечивается полив 110 тыс. га посевов и 250 тыс. га пастбищ, а также сенокосы на территории трех районов области. Однако разрушение построенного в 1956 году и находящегося в аварийном состоянии гидроузла может спровоцировать не только экономические потери, но и подтопление Кызылорды, а также 35 населенных пунк­тов, где проживают более 400 тыс. человек.

Его реконструкция также вошла в Комплексный план развития области до 2022 года. Сапархан Омаров дал ряд конкретных поручений по изысканию средств на разработку ПСД по обследованию подводной части и капитальному ремонту со­оружения.

Знакомство министра с водохозяйственными объек­тами продолжилось и в Шиелий­ском районе, где он осмотрел надувную плотину, построенную в 2015 году. Она позволяет даже при низких объемах попуска воды из верховья реки Сырдарьи стабильно обеспечивать живительной влагой сельхоз­угодья. Аналогичное подпорное сооружение было смонтировано и в соседнем Жанакорганском районе. Обе плотины позволили вернуть в оборот 60 тыс. га посевных и пастбищных угодий в южных районах.

В рамках рабочей поездки Сапархан Омаров принял участие в традиционном ежегодном слете животноводов. В текущем году он собрал руководителей финансовых институтов, ведущих ученых научно-исследовательских институтов животноводства и делегатов из шести регионов страны.