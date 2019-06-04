Свежий выпуск

​Проблемы будут решены

Юрий Ли, Кызылординская область

Особое внимание он уделил водохозяйственным объек­там, от которых напрямую зависит в регионе не только орошаемое земледелие и возрождающаяся рыбная отрасль, но и безопасность населенных пунктов. В частности, при посещении Аральского района рассматривались вопросы, касающиеся продолжения работы по реализации проекта «Регулирование русла реки Сырдарья и сохранение северной части Аральского моря».

Не осталась без внимания и выявленная в ходе проверки гидротехничес­ких сооружений региона в 2017 году проб­лема Кокараль­ской дамбы: в правой части водосборной плотины тогда было обнаружено размытие пляжного откоса. Угрозу прорыва оперативно устранили, теперь на очереди – ремонт. Соответствующее ТЭО уже разработано, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Сам проект вошел в Комп­лексный план социально-экономического развития Кызылординской области до 2022 года, буквально на днях утвержденный Правительством. Сапархан Омаров пообещал поддержку региону в решении вопроса, касающегося ремонта гидротехничес­кого сооружения.

Также в Аральском райо­не министр посетил ТОО «Аральский рыбоперерабатывающий завод» произ­водственной мощностью 6 тыс. тонн продукции в год. Предприя­тие, работающее на сырье из Малого Арала, уже вышло на экспортные рынки России, Китая, Польши и других стран. Здесь же были рассмотрены вопросы развития рыбной отрасли региона.

В Казалинском районе Сапархан Омаров ознакомился с работой крупнейшего на юге страны молочно-товарного комплекса и молочного завода АО «Рза».

В Кармакшинском райо­не министр посетил мемориаль­ный комплекс Коркыта-ата, а в областном центре ознакомился с состоя­нием Кызылординского гидротехнического сооружения, благодаря которому обеспечивается полив 110 тыс. га посевов и 250 тыс. га пастбищ, а также сенокосы на территории трех районов области. Однако разрушение построенного в 1956 году и находящегося в аварийном состоянии гидроузла может спровоцировать не только экономические потери, но и подтопление Кызылорды, а также 35 населенных пунк­тов, где проживают более 400 тыс. человек.

Его реконструкция также вошла в Комплексный план развития области до 2022 года. Сапархан Омаров дал ряд конкретных поручений по изысканию средств на разработку ПСД по обследованию подводной части и капитальному ремонту со­оружения.

Знакомство министра с водохозяйственными объек­тами продолжилось и в Шиелий­ском районе, где он осмотрел надувную плотину, построенную в 2015 году. Она позволяет даже при низких объемах попуска воды из верховья реки Сырдарьи стабильно обеспечивать живительной влагой сельхоз­угодья. Аналогичное подпорное сооружение было смонтировано и в соседнем Жанакорганском районе. Обе плотины позволили вернуть в оборот 60 тыс. га посевных и пастбищных угодий в южных районах.

В рамках рабочей поездки Сапархан Омаров принял участие в традиционном ежегодном слете животноводов. В текущем году он собрал руководителей финансовых институтов, ведущих ученых научно-исследовательских институтов животноводства и делегатов из шести регионов страны. 

Популярное

Все
Только две западноказахстанские семьи из тридцати, лишившихся жилья в начале апреля нынешнего года из-за наводнения, переселились в новые дома
В Карагандинской области отказались от принудительного изъятия пустующих пашен и пастбищ
Стратегическая роль Центральной Азии в мировой экономике и политике будет возрастать, но для этого странам региона необходимо преодолеть ряд общих проблем
Как выжить в условиях BANI
Гузель Яхина: Пишу о том, что мне кажется важным – сегодня и сейчас
Город яблоневого цвета
Согласно логике реформ
Фундамент правового государства
Инструмент совершенствования законодательства
Чтить память предков
Древний, таинственный, «усатый»
На сцене цветы жизни
Дан наказ ему за запах
​​​​​​​Вместо тысячи слов
Поселок происшествий
Глава Skoda Transportation предложил премьеру создать производство в Казахстане
Несколько взрывов прогремели в Стамбуле
Унесенные ветром
​​​​​​​Успехи на кортах
Не элитная Элита
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Президент выразил соболезнования родным и близким Копена Амирбека
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения
Беременная женщина выбросилась с 8-го этажа в Алматы
"Не хотели хайповать" – Кажыкен ответил, почему не приехал на место ЧП в Шахтинске
Пакистан заинтересован сотрудничать с Казахстаном в нефтегазовой сфере
Завершено расследование по делу директора "Астана-Зеленстрой"
Из Казахстана планируют открыть регулярные рейсы в Пакистан
Турсынбекова рассказала, как планирует бороться с бытовым насилием
Взрыв газа в кафе в Курчатове: пострадал один человек
Трехмесячная девочка скончалась во время забора крови в поликлинике Жамбылской области
Смертельное ДТП: фура протаранила грузовик на трассе Алматы - Оскемен
Какие документы подписаны по итогам саммита Организации тюркских государств
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств – Токаев
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области

Читайте также

Свежий выпуск
​​​​​​​Вместо тысячи слов
Свежий выпуск
​​​​​​​Успехи на кортах
Свежий выпуск
На сцене цветы жизни
Свежий выпуск
Унесенные ветром

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]