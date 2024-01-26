Устранение транспортных барьеров обсудили Серик Жумангарин и Алексей Оверчук

В Москве состоялась встреча сопредседателей Межправительственной комиссии (МПК) по сотрудничеству между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Во главе с вице-премьерами Сериком Жумангариным и Алексеем Оверчуком стороны обсудили и достигли взаимопонимания по важным для двух стран вопросам транспортной сферы. В работе МПК в составе казахстанской делегации принял участие депутат Мажилиса Парламента РК Болатбек Нажметдинұлы.

Одним из ключевых вопросов повестки стали сложности, с которыми сталкивается на российско-белорусской границе казахстанский транспорт при перевозке грузов, требующих наложения навигационных пломб. Данная тема была продолжением стартовавших в начале текущего года переговоров. Казахстанская сторона акцентировала внимание на проблеме отсутствия средств идентификации отдельных видов грузов на пункте пропуска «Лобок», расположенном в Псковской области.

Напомним, 12 декабря 2023 года и 8 января 2024 года на российско-белорусской границе были полностью закрыты три пункта пропуска для тех, кто не является гражданами России и Беларуси. В результате весь транзит, следовавший в Казахстан из Европы через территорию Беларуси, оказался заблокирован. Более того, в условиях единого экономического пространства под угрозой оказалась и взаимная торговля между Казахстаном и Беларусью. После неоднократных обращений казахстанской стороны ситуация разрешилась переориентацией грузовых потоков через пункт пропуска «Лобок».

В настоящее время практически все казахстанские перевозчики пересекли границу, за исключением автомобилей с отдельными грузами, требующими наложения навигационных пломб. Так, как на данном объекте нет соответствующей системы, а также не отработан порядок транзитного перемещения подобных видов товаров. В рамках диалога российская сторона информировала о намерениях завершить до 1 февраля 2024 года оснащение пункта пропуска системой установки навигационных пломб и оборудованием для взвешивания машин.

Участники МПК также обсудили возможность применения взаимных скидок на перевозку экспортных грузов по железной дороге. Действующий на сегодня ж/д тариф по РФ на перевозку угля и железной руды сдерживает увеличение объемов отправок казахстанского угля на экспорт. Так, в 2023 году объем экспорта отечественного твердого топлива, отправленного в порт Вентспилс (Латвия), сократился на 60%, или 1,5 млн тонн в сравнении с 2022 годом. Это связано со снижением цен в среднем с 350$ до 110$ за тонну угля на европейских рынках и действующими тарифами РЖД, что в совокупности создало неконкурентоспособные условия для казахстанских экспортеров.

Серик Жумангарин предложил российской стороне рассмотреть возможность применения понижающего коэффициента по транзитному тарифу РЖД на перевозки угля и железной руды в направлении порта Вентспилс. Со своей стороны Казахстан готов рассмотреть вопрос снижения коэффициента по тарифам КТЖ на перевозки российского зерна по восточной ветке коридора Север-Юг.

В рамках МПК участники также обсудили развитие сотрудничества в сферах таможенного регулирования и электронной торговли. Рассмотрели ход реализации проектов в промышленности, здравоохранении и перспективы углубления интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе.