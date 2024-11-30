Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»

«Обеспечение безопасности женщин и детей как основа устойчивого развития» – под таким названием в Астане прошло заседание «круглого стола». Встреча состоялась при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, Министерства культуры и информации и структуры «ОО – Женщины».

фото предоставлено пресс-службой

Международная акция против насилия проводится ежегодно с 25 ноября по 10 декабря более чем в 90 странах. Казахстан также демонстрирует свою приверженность искоренению всех форм насилия как на глобальном, так и на национальном уровнях.

Участие в «круглом столе» приняли представители нескольких министерств: юстиции, здравоохранения, внутренних дел, просвещения, адвокаты и общественники, а также представители ООН и ОБСЕ. Мероприятие было направлено на объединение усилий госорганов, гражданского общества и международных организаций для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных с защитой женщин и детей, а также выработки практических решений для борьбы с бытовым насилием.

По словам руководителя Национального центра по правам человека Салтанат Турсынбековой, в современном мире женщины во многих странах занимают лидирующие позиции в дипломатии и мирных процессах, закрепленных в Пекинской декларации и Платформе действий, однако это происходит не вез­де, и вопросы гендерного равенства все еще нельзя назвать решенными.

– В следующем году исполняется 30 лет Пекинской декларации. Это ключевой документ для женщин во всем мире, который был принят в 1995 году. Он стал мощным индикатором и стимулом для того, чтобы женщины развивались экономически и им оказывалась социальная поддержка. В Пекинской декларации и Платформе действий заложены масштабные меры, и, если мы продолжим работать вместе, это принесет свои результаты. Вопросов все еще много. Мы будем и дальше активно развивать программы, направленные на повышение квалификации женщин, на обучение их новым профессиям и адаптации к изменяющимся рынкам, – говорила Салтанат Турсынбекова.

Пекинская декларация и Платформа действий – это один из важнейших международных документов в сфере гендерного равенства. Здесь закреплены принципы свободы выбора и равенства возможностей. В частности, говорится, что все девочки и женщины имеют право на жизнь, свободную от насилия, на образование, на равную с мужчинами оплату труда.

Также руководитель Национального центра по правам человека отметила, что в Казахстане уже многое сделано для обеспечения безопасности женщин и равных прав для них.

– Казахстан как один из участников международных миротворческих организаций сегодня активно отправляет женщин на выполнение своей миро­творческой миссии, тем самым подчеркивая важность гендерного равенства как в стране, так и за ее пределами. Сейчас женщины занимают лидирующие позиции в дипломатии, активно участвуют в переговорах и решении конфликтов, и это повышает эффективность миротворческих инициатив, – добавила Салтанат Турсынбекова.

Исполняющая обязанности главы офиса структуры «ООН – Женщины» в Казахстане Дина Амришева остановилась на глобальной инициативе «16 активных дней против насилия», которая проходит под эгидой ООН.

– В этом году мы обращаем внимание сообщества на фемицид – преднамеренное убийство женщины или девочки только потому, что она женского пола. К сожалению, в результате этого каждые 10 минут в мире погибают женщины. Это звучит ужасающе, но родной дом не всегда является безопасным местом. В связи с этим важно, что в Пекинской декларации есть конкретные инструменты, с помощью которых мы можем прорисовать глобальный план действий. В ней отмечены 12 критических сфер, над которыми нам всем необходимо работать. И одна из них – борьба с гендерным насилием, – говорила Дина Амришева.

Также участники встречи обсудили вопросы развития правовой культуры и формирования нулевой терпимости к нарушителям закона, а также укрепления сотрудничества между государственными структурами и институтами гражданского общества. В целом же в рамках акции в регионах страны запланировано более 160 мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к вопросам профилактики насилия.