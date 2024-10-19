Продуктивный диалог с европейскими партнерами

На встрече, состоявшейся на этот раз в Брюсселе, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко рассказал об основных итогах официального визита Федерального канцлера Германии Олафа Шольца в Астану в сентябре этого года, а также об опыте внедрения ESG-принципов (environmental, social and governance – экологических, социальных и управленческих) в Казахстане.

Заместитель главы МИД РК призвал европейских партнеров к расширению инвестиций в нашу страну с учетом применения принципов экологичности во всех секторах экономики.

– Казахстан продвигает новую экономическую парадигму, призванную сформировать экономику на основе экологичности и устойчивого развития, внедряет обязательства бизнеса, созвучные европейским и германским законам об устойчивых цепочках поставок, развивает систему торговли эмиссионными кредитами, – подчеркнул Роман Василенко, напомнив также о стратегической цели нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Представлявший Европейскую комиссию международный офицер Генерального директората по энергетике Сирил Луазель приветствовал принимаемые Казахстаном меры, выделив среди них масштабный проект по производству «зеленого» водорода, реализуемый компанией Hyrasia⁄Svevind, и присоединение РК к Глобальному метановому обе­щанию. Были особо подчеркнуты перспективы развития взаимосвязанности электрических сетей между Европой и Центральной Азией и важность своевременной имплементации проектов в данной сфере.

В состоявшейся в гибридном ­формате дискуссии с участием представителей казахстанских и европейских государственных органов, деловых ассоциаций, экспертного, научного, бизнес-сообщества и финансовых учреждений отмечалось, что одним из передовых драйверов ESG-принципов в Казахстане выступает финансовый сектор. Принят ряд нормативных актов, направленных на стимулирование и повышение прозрачности ESG-подходов в дея­тельности банковских и финансовых учреждений, в том числе при финансировании новых проектов.

Участники пришли к единому мнению, что повсеместный переход к устойчивому и ответственному бизнесу в соответствии с принципами ESG становится все более важным фактором и даже основополагающей предпосылкой для сохранения конкурентоспособности экономики и развития международных экономических отношений. И в этой сфере дальнейшее углубление сотрудни­чества РК с европейскими партнерами приобретает особое значение.

...В Брюсселе состоялась встреча Романа Василенко с новым председателем делегации Европейского парламента по связям с Центральной Азией и Монголией (DCAS) Джузеппиной Принчи, а также специальный брифинг для обновленного состава DCAS и политических советников основных фракций Европарламента.

Роман Василенко подчеркнул высокий уровень текущего сотрудни­чества Казахстана и ЕС, акценти­ровал внимание на важности рас­ширения горизонтов сотрудничества в энергетическом, логистическом и транс­портном секторах. Особый интерес нового состава делегации Европар­ламента вызвали проекты по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и строительству завода по производству «зеленого» водорода.

Большое внимание также было уделено сотрудничеству в области редкоземельных материалов (РЗМ). Европейская сторона приветствовала присоединение Казахстана к Форуму партнерства по безопасности минеральных ресурсов, отметив важность применения передовых технологических решений в этой сфере.

Со своей стороны Джузеппина Принчи выразила поддержку проводимым в Казахстане по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева общественно-политическим реформам. Евродепутаты отдельно отметили значение принятого народом Казахстана демократического решения в рамках общенационального референдума о строительстве АЭС, что в будущем откроет дополнительные сферы сотрудничества в энергетике.

В Брюсселе также состоялась встреча Романа Василенко с заместителем управляющего директора Европейской службы внешних действий ­Люком Девинем. Стороны, в частнос­ти, обсудили ключевые направления реализации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудни­честве между РК и ЕС с акцентом на упрощение визовых требований ЕС для граждан РК, взаимодействие в рамках «Дорожной карты по РЗМ», а также определение новых ниш для расширения контактов.