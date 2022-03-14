Вопросы финансирования обязательств по климатическому пакту и дальнейшему укреплению международных позиций Казахстана в продвижении «зеленой» повестки обсуждены на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата (СУИК) под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Как было отмечено в ходе встречи, Казахстан в числе первых ратифицировал Парижское соглашение и объявил об амбициозных целях по декарбонизации экономики. Правительством РК проводится значительная работа по подготовке ключевых документов, касающихся новых направлений развития, отвечающих современным реалиям.

По словам Алихана Смаилова, в 2021 году был принят новый Экологический кодекс, не только определяющий стандарты государственного экологического регулирования, но и способствующий привлечению «зеленых» инвестиций, обеспечивающий выполнение международных экологических обязательств.

– Для стимулирования развития экологически чистых источников энергии ведется разработка нового проекта закона о развитии альтернативной энергетики. Новая Концепция инвестиционной политики Казахстана до 2025 года будет основываться на соблюдении принципов ESG и «зеленой» экономики, – сказал Премьер-министр РК.

По информации пресс-службы главы Правительства, в настоящее время для этих целей разрабатывается Доктрина достижения углеродной нейтральности к 2060 году, которая будет определять стратегический курс государственной политики по последовательной трансформации экономики рес­публики. Казахстан, несмотря на вызовы, с которыми сталкивается мировое сообщество, сохранил приверженность глобальному устойчивому развитию и готов к дальнейшей системной и последовательной работе в этом направлении.