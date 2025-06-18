Проект «Свет Салтанат» удостоен награды фестиваля «Каннские львы»

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Технологичный проект, который в режиме реального времени освещает проблему бытового насилия, работает на основе ИИ

Фото: 24.kz

На церемонии награждения международного фестиваля креативности «Каннские львы» проект «Свет Салтанат» был удостоен награды — первого для страны серебра в категории Real-Time Contextual Content номинации Digital Craft, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz

Проект был запущен в апреле этого года технологической компанией Citix и креативным агентством GForce Grey при поддержке правозащитника Айтбека Амангельды.

«Свет Салтанат» — технологичный проект, который в режиме реального времени освещает проблему бытового насилия в Казахстане и работает на основе ИИ. Каждый раз, когда фиксируется новый случай насилия, мерцает установленная в Алматы красная неоновая вывеска «Салтанат». Одновременно информация отображается на более чем 100 цифровых экранах Citix по всему Казахстану.

ИИ обрабатывает новостные сводки, сообщения в соцсетях, обезличенные обращения в кризисные центры и анонимные истории, собранные через телеграм-бот и пешеходные смартборды. Система проверяет всю информацию и передаёт данные на AdTech-платформу. Это активирует мигание вывески и включает виджет «Свет Салтанат» на смартбордах. 

Номинация Real-Time Contextual Content отмечает проекты, которые создают контент в режиме реального времени, позволяя брендам быстро и осмысленно реагировать на события в мире — от социальных сдвигов до актуальной повестки и общественных вызовов.

Победа «Света Салтанат» в этой категории — признание того, что технология может быть эффективным инструментом коммуникации, а ещё способом реагировать на острую социальную проблему здесь и сейчас. Для команды это особый момент: история, рождённая в Казахстане, получила отклик на самой влиятельной креативной сцене мира.

Для Казахстана это также историческое событие: Серебро «Каннских львов» проекту «Свет Салтанат» — первая в истории страны награда этого уровня.

Напомним, Cannes Lions — крупнейший международный фестиваль в области рекламы, дизайна и общественных коммуникаций. Победа в этом конкурсе — признание идеи, реализации и важности той темы, которую поднимает проект.

Награда проекта «Свет Салтанат» — символическая победа всех, кто сталкивался с бытовым насилием. Это важный шаг для всей страны: тема, о которой тяжело говорить, прозвучала на международной площадке через технологии.

Второй год подряд на «Каннских львах» побеждают казахстанские проекты, связанные с темой бытового насилия. Это ещё раз подтверждает, насколько важно продолжать разговор о проблеме, которая до сих пор остаётся частью повседневной реальности, отмечает телеканал.

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