Компетентный и вдумчивый руководитель

Глава государства уделяет особое внимание вопросам повышения качества высшего и послевузовского образования. Принят новый Закон «О науке и технологической политике». Национальной академии наук РК при Президенте РК присвоен статус высшей научной организации. Из года в год увеличивается количество грантов, выделяемых на обучение студентов, магистрантов и док­торантов. Активно развивается подготовка кадров по двум дипломным прог­раммам в коллаборации с ведущими зарубежными университетами. Только за последний год в стране открылись филиалы и представительства почти 20 зарубежных вузов.

Безусловно, успех многих инициатив в этой сфере во многом зависит от уровня подготовки и профессионализма ректоров. За более чем 30 лет научно-педагогической деятельности мне посчастливилось поработать в шести образовательных учреждениях России и Казахстана. В профессиональных целях я также посетил почти 30 стран, где, как правило, имел возможность ознакомиться с деятельностью ведущих университетов. В каждой такой поездке мы стремились обращать внимание на особенности организации научной, учебной, воспитательной и социальной работы через призму деятельности ректорского корпуса.

Бесспорно, мы с глубоким уважением относимся ко всем руководителям вузов, с которыми судьба сводила нас в разные годы. Однако сегодня, с высоты прожитых лет, хочется особо отметить выдающегося человека – академика Национальной академии наук РК, доктора юридических наук, профессора Абдирайыма Бакытжана Жарылкасынулы. С его именем у меня связано представление о настоящем лидере – смелом руководителе, талантливом управленце и уважаемом ученом. На мой взгляд, новая генерация руководителей вузов, формирующая облик высшей школы независимого Казахстана, во многом была заложена именно такими учеными и педагогами, как он.

Мне довелось работать под его руководством в 2007–2011 годах. Уроженец Жамбылской области, он учился в России. Профессиональный юрист с солидным послужным списком всегда производил впечатление компетентного и вдумчивого руководителя.

Помню, как в 2008 году, будучи ректором Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, Бакыт­жан Жарылкасынулы попросил меня провести экскурсию для высокой зарубежной гостьи – государственного секретаря США Кондолизы Райс. Экс­курсия прошла успешно. Вскоре новый ректор предложил мне должность декана педагогического факультета, который затем был переименован в факультет социальных наук. Впоследствии я был назначен проректором.

Далее последовала череда позитивных изменений, которые вывели Евразийский университет в число ведущих и узнаваемых вузов Казахстана и всего постсоветского пространства. Все это стало возможным благодаря блестящей управленческой работе тогда еще молодого, энергичного и дальновидного руководителя.

Бакытжан Абдирайым пришел на долж­ность ректора как уже состоявшийся ученый и опытный управленец, за плечами которого немало руководящих позиций, в том числе в Администрации Президента. Его отличала способность действовать быстро и решительно. Например, на оформление приказов о наз­начениях и кадровых изменениях у него уходило не более десяти минут – от момента объявления решения до его подписания и доведения до исполнителей. Поэтому в университете нового ректора не случайно назвали «Молние­носным Бакытжаном».

Серьезные позитивные перемены в 2008–2011 годах стали возможны благодаря умелой кадровой политике. Действительно, был подобран уникальный сплав молодости и опыта в лице проректоров Р. Берсимбая (61 год), М. Сырлыбаева (45 лет), Д. Нурманбетовой (44 года), Д. Камзабекулы (42 года), А. Сагинтаевой (30 лет), Л. Есмухан (30 лет). Также на позицию деканов были рекрутированы новые лица из числа ведущих и авторитетных докторов и кандидатов наук (Ш. Жаркынбекова, Ш. Тлепина, А. Акылбеков, К. Сак и другие). Некоторым сотрудникам в ряде случаев разрешалось совмещать одновременно три должности, чего я не наблюдал ни до, ни после своего ухода из этой команды. Например, мне тоже в одно время пришлось занимать позиции декана факультета социальных наук, директора Научной библиотеки и проректора по воспитательной работе.

Одним из ключевых факторов успеха стало создание атмосферы здоровой конкуренции и справедливости. Сильных – поощряли, а тех, кто отставал, мотивировали подтягиваться до уровня лидеров. Регулярно проводились конкурсы «Лучший декан», «Лучший куратор». Победителям вручались ощутимые наг­рады. Отличившимся ученым ежегодно на конкурсной основе присваивалось почетное звание «Заслуженный профессор ЕНУ» с солидной ежемесячной надбавкой.

Особое внимание ректор уделял студенчеству. В университете ежедневно выдавалось около 500 талонов на бесплатное питание – завтрак и обед. Этой поддержкой пользовались четыре основные группы студентов: сироты, лица с инвалидностью, кандасы, а также дети из многодетных и малообеспеченных семей. Как опытный юрист, он умел находить решения, которые, с одной стороны, строго соответствовали закону, а с другой – демонстрировали живое участие и заботу о молодежи.

Более того, эти же студенты активно трудоустраивались внутри университета: в свободное от занятий время они работали плотниками, дворниками, садовниками, сторожами, вахтерами… Простой, но показательный пример: Жандос Яссын из Китая, который в студенческие годы трудился плотником, окончил бакалавриат, затем магистратуру и сейчас работает преподавателем на факультете социальных наук.

Кстати, раз в год в университете проводился курултай студентов-кандасов. На этих встречах выступали известные ученые, в том числе и некогда вернувшие­ся на историческую родину: среди них – автор Государственного герба Казахстана Жандарбек Малибеков, долгое время проживавший в Узбекистане; Каржаубай Сарткожа – признанный тюрколог, уроженец Монголии; академик НАН РК Жабайхан Абдилдин, известные профессоры Койшыгара Салгара, Акселеу Сейдимбек, Намазалы Омашулы, Серик Негимов, Турсынхан Зекенулы и другие. Их выступления вдохновляли и мотивировали молодежь. Из зарубежных государств были приглашены известные ученые, в том числе и этнические казахи – Рустем Омаров, Каныш Сабденов.

Социальная поддержка сотрудников, решение их бытовых и профессиональных вопросов также были в числе приоритетов. По случаю государственных праздников преподаватели и сотрудники университета получали достойные премии и поощрения. Заработная плата была заметно увеличена, активным ученым предоставлялись надбавки за публикации в рейтинговых изданиях. Кроме того, решались жилищные вопросы – преподавателям помогали с получением квартир, особенно молодым специалистам.

Уникальный опыт

Благодаря четко выстроенной стратегии развития и динамичному менедж­менту университет в кратчайшие сроки завоевал высокое республиканское и международное признание. Были подписаны меморандумы о сотрудничестве с более чем 50 ведущими вузами мира и рядом крупных организаций Казахстана.

Знаменательное событие произошло в 2009 году, когда на базе ЕНУ им. Л. Н. Гумилева проходил XI съезд Евразийской ассоциации университетов с участием ректоров ведущих вузов Евразии. Он дал еще один импульс для международного признания ЕНУ в мировом образовательном пространстве. В 2010–2012 годы университет получает самые лучшие позиции в Казахстане и в международном рейтинге вузов, опережая даже КазНУ им. аль-Фараби, он был вторым среди всех университетов постсоветского прост­ранства после МГУ им. Ломоносова.

В это же время в университете активно развивался студенческий спорт: функцио­нировало рекордное количество спортивных секций – 34. В бассейне университета проректоры, деканы, заведующие кафед­рами получали бесплатный доступ для занятия этим видом спорта. В вечернее время функционировали секции для профессоров по волейболу. В осеннее время проводились легкоатлетические кроссы, посвященные дню рождения Л. Н. Гумилева. Организовывалось немало спортивных мероприятий с участием гостей – воинов-интернационалистов, представителей зарубежных посольств.

Важным событием в жизни всей Астаны стало введение в эксплуатацию в 2010 году Дома студентов – «Алтын белгі». И это всего – за четыре месяца!

Особое внимание Бакытжан Жарылкасынулы уделял развитию и повсеместному внедрению государственного языка. В частности, была разработана уникальная программа по изданию учебников на казахском языке. Буквально за один год было издано более 50 учебников как авторского формата, так и переводных, ведущих ученых мира.

Наряду с этим значительное внимание уделялось открытию групп с обучением на английском языке. Началась реализация программ с итоговой выдачей двух международно признанных дипломов. Ежегодно увеличивалось количество зарубежных студентов и приглашенных иностранных профессоров.

Лично для меня работа под его руководством стала прочной основой для последующей профессиональной деятельности. В дальнейшем мне довелось возглавлять Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова, работать над укреплением его научных позиций как в стране, так и за ее пределами.

Считаю, пусть и субъективно, что Бакытжан Абдирайым был одним из самых прогрессивных и эффективных ректоров в истории Казахстана. За опытом, который был наработан в ЕНУ под его руководством, к нам приезжали делегации из России, Украины, Беларуси, Польши и других стран. Помню, как однажды делегация во главе с ректором Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы профессором В. М. Филипповым в течение недели детально изучала наш опыт интеграции в международные образовательные рейтинги.

Современные руководители вузов могут опираться на его многогранный управленческий опыт, беря за образец продуманную, дальновидную и ориентированную на результат модель развития вуза. Масштаб его личности подтверждается и тем, что даже после ухода с поста ректора Бакытжан Жарылкасынулы оставался востребованным на высших уровнях государственной и общественной службы. Он занимал ключевые должности в министерствах обороны и юстиции, был депутатом Мажилиса Парламента РК VI созыва, возглавлял Федерацию проф­союзов РК. Его научные заслуги также получили высокую оценку: он был избран членом-коррес­пондентом, а позднее – академиком Национальной академии наук.