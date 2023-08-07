Проходчик получил травму

Огромный кусок горной породы упал сверху и придавил 33-летнего проходчика Владимира Бурнашкина. В это время горняк бурил шпуры для установки анкеров, с помощью которых фиксируют крепления горных выработок.

Коллеги оказали пострадавшему первую помощь и вынесли его на поверхность шахты. Реанимационная противошоковая бригада, дежурившая на угольном предприятии, отвезла его в карагандинскую Многопрофильную больницу им. профессора Х. Макажанова. Здесь шахтеру поставили диагноз «перелом грудины». Сейчас пациент находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильное.

Отметим, что шахта «Шахтинская» принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау». Здесь сообщили, что работодатель проведет расследование несчастного случая.

Кроме того, полиция возбудила уголовное дело по статье 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – ограничение или лишение свободы на срок до двух лет.