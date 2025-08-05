В этом году правительство Узбекистана выделило 152 миллиона сумов на программу празднования 180-летия Абая

Произведения Абая будут изданы на узбекском языке. Союз писателей Узбекистана планирует широко отметить 180-летие великого мыслителя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

В разных регионах будут организованы поэтические конкурсы – мушайра, а также конференции, посвящённые творчеству Абая, на которых соберутся учёные двух стран. Недавно узбекские литераторы выпустили 10-томное собрание избранных произведений казахской литературы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в 2018 году издал специальное постановление по изучению и популяризации наследия Абая среди местного населения. Основная цель документа – развитие культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Узбекистаном, а также ознакомление узбекской молодежи с казахской литературой. В его рамках ежегодно будет широко отмечаться День Абая.

– Мы, писатели Узбекистана, выросли на произведениях Абая. Особенно хочется отметить 45 слов назидания великого мыслителя. Многотомный роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» был переведён на узбекский язык и покорил сердца читателей. В последние годы мы укрепили сотрудничество с Союзом писателей Казахстана. У литераторов двух стран есть планы по переводу избранных произведений Абая, - рассказал заместитель председателя Союза писателей Узбекистана Гайрат Мажид.

Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов встретился с председателем Союза писателей Узбекистана Сирожиддином Салиховым и обсудил вопросы, связанные с празднованием 180-летия Абая. В ходе встречи ему вручили 10-томную книгу, включающую избранные произведения казахских писателей.

– В честь 180-летия Абая уделяется особое внимание творчеству великого поэта. В книге планируется текстовый разбор «Слов назидания». Подобная традиция начинает складываться и в Узбекистане. Они будут переведены на узбекский язык, - сообщил председатель Совета казахской литературы Союза писателей Узбекистана Турсунали Ахметов.

В этом году правительство Узбекистана выделило 152 миллиона сумов на программу празднования 180-летия Абая. Эти средства будут использованы для организации культурных мероприятий, награждения победителей поэтических конкурсов мушайра, в городах, районах и сёлах.