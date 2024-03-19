Производство кумыса увеличилось в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии праздника Наурыз специалисты проанализировали, как изменились показатели производства национальных напитков.

Так, за 12 месяцев прошлого года производство кумыса выросло на 10,6%, достигнув 2 463 тонны. Это на 236 тонн больше, чем в предыдущем году.

Однако производство шубата снизилось на 2%, составив 3 003 тонны, что на 61 тонну меньше, чем годом ранее, отметили в Бюро нацстатистики.

В декабре в Министерстве юстиции развеяли миф о том, что в Германии запатентован кумыс.

В этой стране есть охранные документы лишь на способы изготовления этого напитка, пояснили в ведомстве.