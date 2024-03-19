Производство кумыса увеличилось в Казахстане
43
Соответствующие данные озвучили в Бюро нацстатистики, сообщает Kazpravda.kz
В преддверии праздника Наурыз специалисты проанализировали, как изменились показатели производства национальных напитков.
Так, за 12 месяцев прошлого года производство кумыса выросло на 10,6%, достигнув 2 463 тонны. Это на 236 тонн больше, чем в предыдущем году.
Однако производство шубата снизилось на 2%, составив 3 003 тонны, что на 61 тонну меньше, чем годом ранее, отметили в Бюро нацстатистики.
В декабре в Министерстве юстиции развеяли миф о том, что в Германии запатентован кумыс.
В этой стране есть охранные документы лишь на способы изготовления этого напитка, пояснили в ведомстве.