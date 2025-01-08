Производство пирожных и кондитерских изделий выросло в Казахстане

На внутреннем рынке за 10 месяцев реализовано 145,9 тыс. тонн шоколадных изделий и кондитерки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За январь-ноябрь 2024 года было произведено 33,7 тыс. тонн пирожных и кондитерских изделий, в том числе мучных, свежих (недлительного хранения). Это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда объем производства этих продуктов составлял 31,3 тыс. тонн. Такими данными поделились в Бюро нацстатистики АСПР РК, сообщает Kazpravda.kz

Кроме того, за 10 месяцев текущего года наблюдается рост импорта шоколадных изделий и кондитерских продуктов из шоколада и сахара. Импорт этих продуктов увеличился на 5,4%, с 98,2 тыс. тонн в январе-октябре 2023 года до 103,4 тыс. тонн в текущем году.

Также в Бюро нацстатистики отметили, что удельный вес импортируемой шоколадной продукции составил 58% за 10 месяцев 2024 года.

В то же время экспорт кондитерских изделий увеличился на 9,7%. За аналогичный период 2024 года было экспортировано 32,4 тыс. тонн сладкой продукции.

На внутреннем рынке за 10 месяцев 2024 года было реализовано 145,9 тыс. тонн шоколадных изделий и кондитерки.

Ранее сообщалось, что мировое производство шоколада под угрозой срыва из-за поставок сырья. Как пишет Financial Times, рынок какао — главного ингредиента — переживает бурный рост цен.