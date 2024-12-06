Производство шоколада может прекратиться

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Как пишет Financial Times, рынок какао — главного ингредиента — переживает бурный рост цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В ходе торгов котировки апрельских фьючерсов достигли $12 тыc. за 1 тонну. С начала сентября цены на какао-бобы взлетели в три раза. Аналитики предупреждают о длительном дефиците поставок.

В Европе и США зафиксирован самый низкий уровень запасов за всю историю наблюдений. Какао-индустрия балансирует на грани из-за вируса опухших побегов (CSSVD). Критический уровень заражения достигнут в Кот-д'Ивуаре и Гане. Эксперт по какао Стив Уотерридж отметил, что производство в Кот-д'Ивуаре может сократиться вдвое из-за распространения вируса.

Высока вероятность достижения нового ценового максимума, есть все основания ожидать, что цены на какао достигнут новых максимумов. Пик цены в $28 тыс. за 1 т какао достигнут в 1977 году.