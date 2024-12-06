Производство шоколада может прекратиться

В мире
121
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Мировое производство шоколада под угрозой срыва из-за поставок сырья

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как пишет Financial Times, рынок какао — главного ингредиента — переживает бурный рост цен, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

В ходе торгов котировки апрельских фьючерсов достигли $12 тыc. за 1 тонну. С начала сентября цены на какао-бобы взлетели в три раза. Аналитики предупреждают о длительном дефиците поставок.

В Европе и США зафиксирован самый низкий уровень запасов за всю историю наблюдений. Какао-индустрия балансирует на грани из-за вируса опухших побегов (CSSVD). Критический уровень заражения достигнут в Кот-д'Ивуаре и Гане. Эксперт по какао Стив Уотерридж отметил, что производство в Кот-д'Ивуаре может сократиться вдвое из-за распространения вируса.

Высока вероятность достижения нового ценового максимума, есть все основания ожидать, что цены на какао достигнут новых максимумов. Пик цены в $28 тыс. за 1 т какао достигнут в 1977 году.

#рост #цена #шоколад #какао

Популярное

Все
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
«Котико» для котиков с улицы
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
На вершине слова
В школах ввели уроки личной безопасности
Шопинг всемогущий
Он памятник себе воздвиг… рукотворный
Что может сделать нас лучше?
В Казахстане собран рекордный урожай зерновых
Вдохновлять собственным примером
В Астане проходит XII Международный форум «Антиконтрафакт»
Почему в казахском языке нет диалектов?
Шарбулак – «Үлгілі ауыл»
Изменится ли порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в 2025 году
Жена «врага народа»
Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник
В центр экономического притяжения превратилась СЭЗ «Қызылжар»
Объекты археологии и архитектуры нужно сберечь
Некупленное мороженое мешает жить?
На принципах честного служения народу
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Мы – из Казахстана!
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
Лица старого Уральска
Оперу «Айсулу» представили в «Астана Опера»
Главе Минкультуры поручено взять на особый контроль подготовку к юбилейным датам 2025 года
Осужден руководитель ветеринарной службы Туркестанской области
Глава государства назначил командующего войсками регионального командования «Астана»
Кобот мебель выпускает
69-летняя студентка из Турции учит казахский язык в университете Туркестана
Политическая дружба на принципах равенства и взаимоуважения
Стартовал чемпионат Азии по боксу
«Юные беркуты» трудностей не боятся
Продолжается международная акция «16 активных дней против насилия»
Вопрос жизни
Будем друзьями?
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики

Читайте также

Стал известен главный цвет 2025 года
Женщина впервые станет президентом Намибии
Производство сакэ включили в список культурного наследия ЮН…
Полиция Южной Кореи начала расследование в отношении презид…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]