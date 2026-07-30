Возврат активов: 6,5 млрд тенге направили на строительство поликлиники в Кызылорде

Возврат активов

После ввода в эксплуатацию новое медучреждение сможет принимать до 400 пациентов в смену

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках реализации поручений Главы государства по возврату незаконно приобретенных и выведенных средств, а также их использованию для целей развития страны Правительством из Специального государственного фонда выделено 6,5 млрд теңге на строительство и техническое оснащение новой поликлиники в Кызылорде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Медицинский объект возводится для жителей залинейной части города. Действующая поликлиника размещается в здании 1966 года постройки с высоким уровнем износа. После ввода в эксплуатацию новое медучреждение сможет принимать до 400 пациентов в смену и обеспечит доступ к услугам более 35 тыс. жителей района. 

Структура поликлиники охватит основные направления амбулаторной помощи: прием детей и взрослых, общеврачебную практику, женскую консультацию, дневной стационар и фильтр-боксы. Диагностический и восстановительный блоки объединят кабинеты  функциональной диагностики, медицинской реабилитации, стоматологии, а также лабораторию и стерилизационное отделение.

Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой. В их числе – компьютерный томограф, современные аппараты УЗИ, рентген-аппараты и др. 

В настоящее время на строительной площадке начались работы по бетонированию кровельных плит и возведению внутренних кирпичных перегородок первого этажа. Завершить проект планируется до конца текущего года. 

 

#строительство #поликлиника

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