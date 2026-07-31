Возвращенные государству активы улучшают качество жизни людей

Новая Конституция закрепила ключевые принципы развития Казахстана - верховенство закона, открытость государственного управления, подотчетность государственных институтов и эффективное использование национальных ресурсов. Одним из практических воплощений этих принципов стала работа по возврату государству незаконно приобретенных активов. Сегодня важно не только вернуть имущество, но и обеспечить его эффективное использование в интересах общества

Как выстроена система управления возвращенными активами, каких результатов уже удалось достичь и каким образом эти средства работают на благо граждан, - в интервью генерального директора ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбека Мукаша.

– Куанышбек Жақсыбекұлы, как Вы оцениваете смысл и главную ценность вашей ежедневной работы с возвращенными активами?

- Возвращенные активы работают на благо народа. И это уже не просто слова - это реальные изменения, которые видят люди.

Когда ежедневно работаешь с цифрами, документами, торгами и управлением активами, порой не сразу ощущаешь масштаб результата. Но стоит увидеть новые школы, больницы, центры реабилитации, спортивные объекты, понимаешь: эта работа действительно имеет смысл.

Сегодня по всей стране за счет средств Специального государственного фонда (СГФ) уже профинансировано 483 социальных и инфраструктурных проекта на 553,7 миллиарда тенге. Это объекты здравоохранения, образования, водоснабжения, спорта, транспорта и энергетики, которые меняют качество жизни людей.

Только за последние дни появились новые примеры.

В области Абай реализуются 26 социально значимых проектов общей стоимостью свыше 50 миллиардов тенге. Уже построены новый корпус Центра оказания специальных социальных услуг в Семее, современный Дворец школьников на 1 500 мест, а также пристройка для размещения аппарата МРТ в Аягозском районе. Эти объекты дают людям доступ к качественным медицинским, образовательным и социальным услугам.

На развитие здравоохранения в Жамбылской области из средств СГФ направлено свыше пяти миллиардов тенге. Уже завершены работы на трех объектах. Среди них новая врачебная амбулатория в селе Улкен-Сулутор Кордайского района, благодаря которой более 2 800 жителей отдаленных сел получили возможность получать современную медицинскую помощь рядом с домом.

Для нас, работников ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», особенно важно видеть эти результаты. Ведь за каждым реализованным объектом стоит большая ежедневная работа по принятию, сохранению, управлению и реализации возвращенных государству активов.

Мы понимаем, что наша задача - не просто эффективно управлять активами. Наша цель - сделать так, чтобы каждый возвращенный государству актив в конечном итоге работал на благо людей.

Именно поэтому особенно радуешься, когда видишь, как средства, поступившие от реализации и управления возвращенными активами, превращаются в современные школы, медицинские учреждения, социальные объекты и инфраструктуру.

Это и есть главный результат нашей работы. И именно ради него стоит работать каждый день.

- Создание ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» стало одним из новых институтов в системе возврата государству незаконно приобретенных активов. Почему возникла необходимость в создании такой управляющей компании?

– Ее создание стало логичным продолжением государственной политики по укреплению законности, повышению прозрачности управления возвращенным имуществом и эффективному использованию возвращенных активов.

Сегодня недостаточно просто вернуть имущество государству. Важно, чтобы каждый возвращенный актив приносил реальную пользу стране и гражданам. Именно для этого была создана управляющая компания. Мы принимаем активы на баланс, обеспечиваем их сохранность, определяем наиболее эффективный способ использования - реализуем через открытые электронные торги либо, если объект необходим государству, передаем его в государственную собственность.

Главная цель нашей работы - не продажа ради продажи, а вовлечение возвращенных активов в экономический оборот с максимальной отдачей для государства. Средства от их реализации и управления поступают в Специальный государственный фонд (СГФ) и направляются на финансирование социальных проектов. Именно поэтому можно утверждать: возвращенные активы действительно работают на людей.

– Каких результатов удалось достичь управляющей компании и как принимаются решения о дальнейшей судьбе возвращенных активов?

– За сравнительно короткий период нам удалось выстроить эффективную систему управления возвращенными активами. По состоянию на 24 июля 2026 года управляющей компании передано 269 активов общей стоимостью 99,8 миллиарда тенге. Из них реализовано 182 актива на 51,7 миллиарда тенге.

Еще 33 актива общей стоимостью 33,3 миллиарда тенге переданы в государственную собственность. Передача активов осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами дарения государственного имущества, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан №1103. Данный механизм применяется в случаях, когда актив имеет стратегическое, инфраструктурное, социальное либо иное государственное значение. В таких случаях дальнейшее использование объекта в интересах государства признается более целесообразным, чем его реализация через электронные торги.

После передачи активы закрепляются за государственными органами.

Такой подход позволяет обеспечивать использование социально значимых объектов в интересах общества, усиливать государственную инфраструктуру, сохранять контроль над стратегическими активами и направлять возвращенное имущество на решение общественно значимых задач.

Главный принцип нашей работы - обеспечить максимальную пользу для государства и общества.

– Работа с возвращенными активами кажется достаточно сложным процессом. С какими основными вызовами вам приходится сталкиваться?

– Действительно, управление возвращенными активами - это гораздо более сложный процесс, чем может показаться на первый взгляд. Каждый актив имеет свою историю, правовой статус, техническое состояние, экономическую ценность и инвестиционный потенциал.

Одна из главных задач - обеспечение сохранности имущества с момента его передачи до принятия окончательного решения о его дальнейшей судьбе. Речь идет не только о физической сохранности объектов, но и о сохранении их рыночной стоимости. Для этого необходимо организовать охрану, техническое обслуживание, страхование, оценку, а в отдельных случаях - текущее содержание и управление.

Кроме того, далеко не каждый актив можно сразу выставить на торги. Перед реализацией проводится комплексная работа по юридической и технической подготовке объектов, оформлению документов, урегулированию отдельных имущественных вопросов. Все это требует времени и высокой профессиональной компетенции.

Есть и рыночные факторы. Наша задача - не просто реализовать имущество, а сделать это максимально эффективно для государства. Поэтому мы постоянно анализируем конъюнктуру рынка, уровень спроса, инвестиционную привлекательность объектов и выбираем наиболее оптимальный момент для реализации.

– Что изменилось в механизмах управления возвращенными активами за время работы компании?

– Законодательство в этой сфере развивается вместе с накоплением практического опыта. Базовые механизмы были заложены Законом РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», а в 2024 году Министерство финансов существенно обновило редакцию Правил управления переданными управляющей компании активами, принятых в развитие статьи 33 Закона.

Во-первых, была сформирована комплексная нормативная база, которая детально регулирует весь жизненный цикл актива - от его принятия на баланс, оценки и обеспечения сохранности до передачи в государственную собственность, доверительное управление, аренду или реализации. Это позволило установить единые и понятные правила управления возвращенным имуществом.

Во-вторых, совершенствовались механизмы реализации активов. Одним из важных изменений стал отказ от аукционов на понижение цены («голландского метода»). Сегодня торги проводятся исключительно методом повышения цены. На первых торгах актив выставляется по стартовой цене, равной его оценочной стоимости. Если он не реализован, на вторых торгах стартовая цена составляет 85% от оценочной стоимости, а на третьих - 70%. При этом, сами торги проходят в формате повышения цены, что стимулирует конкуренцию между участниками и позволяет реализовывать активы по оценочной стоимости или выше. Практика показывает, что такой механизм является более эффективным и экономически выгодным для государства. Так выручено 51,7 миллиарда тенге (без учета НДС) при оценочной стоимости 47,5 миллиарда тенге.

Другим важным направлением стало расширение инструментов управления активами. Сегодня законодательство позволяет выбирать наиболее эффективный способ распоряжения каждым активом с учетом его специфики и рыночной ситуации. Это может быть реализация через различные формы торгов, передача в имущественный наем (аренду), доверительное управление, а для отдельных категорий активов - реализация через фондовую биржу или иными способами, предусмотренными законодательством.

Особое внимание также уделено прозрачности процедур. Активы, находящиеся на территории Казахстана, реализуются через электронную торговую площадку e-Qazyna, что обеспечивает открытый доступ всех потенциальных участников к торгам, создает конкурентную среду и исключает субъективный фактор при определении победителя.

Таким образом, сегодня система управления возвращенными активами уже полностью сформирована. Она основана на принципах законности, прозрачности и экономической эффективности, а действующие правовые механизмы позволяют не только обеспечить сохранность имущества, но и максимально эффективно использовать его в интересах государства и общества.

– Куанышбек Жақсыбекұлы, каким Вы видите дальнейшее развитие системы управления возвращенными активами?

– Сегодня можно говорить уже не о становлении, а о последовательном развитии системы. Мы продолжим совершенствовать механизмы управления активами, внедрять цифровые решения, развивать открытые электронные процедуры и повышать инвестиционную привлекательность активов. Приоритетом остается сокращение сроков вовлечения активов в экономический оборот, совершенствование внутренних процессов, развитие аналитики и взаимодействия с государственными органами. Это позволит сделать систему еще более эффективной, прозрачной и удобной для всех участников.

– И последний вопрос. Возврат активов всегда находится в центре общественного внимания. Насколько важны для вашей работы открытость и доверие общества?

– Открытость и доверие общества — один из ключевых факторов эффективности всей системы. Для граждан важно понимать, что происходит с возвращенными активами и какую пользу они приносят стране. Поэтому мы обеспечиваем максимальную прозрачность: публикуем информацию об активах, проводим открытые электронные торги и взаимодействуем со СМИ. Возвращенные активы либо эффективно используются, либо реализуются на прозрачных рыночных условиях, а поступившие средства направляются на финансирование социальных проектов. Наша главная цель — чтобы возвращенные активы работали на развитие экономики и благополучие казахстанцев.

Вынос:

Чем быстрее актив начинает эффективно использоваться или реализуется, тем быстрее государство получает экономический эффект, а средства поступают в СГФ и направляются на финансирование социально значимых проектов.