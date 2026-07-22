6 млрд тенге из возвращенных активов направили на аэропорт Аркалыка

Возврат активов

Общая стоимость проекта составляет порядка 20 млрд теңге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Аркалыке завершается строительство нового пассажирского терминала аэропорта, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Как отметили в надзорном органе, в финансирование проекта включены 6 млрд теңге из Специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных государству незаконно выведенных активов.

- С начала реализации проекта прокуратура Аркалыка ведет мониторинг строительно-монтажных работ, контролируя соблюдение законодательства, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств на всех этапах строительства – до ввода объекта в эксплуатацию, - говорится в информации.

Реализация проекта позволит повысить транспортную доступность Аркалыка, создать дополнительные возможности  для развития экономики региона и улучшить качество транспортного обслуживания населения, добавили в Генпрокуратуре.

#строительство #аэропорт #возврат активов

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