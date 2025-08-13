Власти Турции временно приостановили проход судов в проливе Дарданеллы из-за лесных пожаров в городе Чанаккале, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на КоммерсантЪ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Пожары в районе северного побережья Эгейского моря вспыхнули из-за экстремальной жары и сильных ветров. Возгорания коснулись города-порта Чанаккале, который находится на побережье пролива Дарданеллы. Оттуда эвакуировали 2,9 тыс. человек.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы написал в соцсети Х, что сейчас часть очагов возгорания в некоторых районах городов Чанаккале, Эдирне и Манисы локализована. Губернатор Чанаккале Омер Тораман сообщил, что в ликвидации возгораний задействованы пожарные и муниципальные машины, бульдозеры и 760 человек.

