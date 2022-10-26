Пропавший в Алматинской области больше месяца назад подросток скрывался в полях

В Алматинской области полицейские разыскали пропавшего в сентябре подростка, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Полицейским Алматинской области совместно с волонтерами удалось отыскать разыскиваемого Касейина Мурала. Отметим, что 14-летний подросток пропал без вести 11 сентября 2022 года.

"На розыск мальчика ориентировали личный состав полиции региона. К поискам, которые находились под личным контролем начальника областного департамента, подключили также волонтеров. В итоге, несовершеннолетний был обнаружен в поселке Сактан Талгарского района. Как выяснилось, ребенок более 40 дней скрывался от родителей. Жил в полях и всячески старался не попадаться людям на глаза", – рассказали в полиции.

Как оказалось, несовершеннолетний не в первый раз убегает из дома и отказывается жить с родителями. В этой связи областной отдел опеки и попечительства, работники местного исполнительного органа, ювенальная полиция в составе комиссии решают вопрос о дальнейшей судьбе ребенка.

Подростка возвратили в родительский дом. Отец ребенка выразил огромную благодарность полицейским и всем, кто помогал искать мальчика.



