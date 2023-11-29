Пропавшего школьника разыскивает полиция Актобе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Павлодаре ученик 8-го класса Иов Антон Алексеевич, 2008 г. р., 27 ноября в 15:00 вышел из дома и не вернулся. О поисках подростка сообщил ДП региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, лицо светлое, глаза голубые.

Был одет в коричневую куртку, темно-синие брюки, при нем были черные шапка и рюкзак.

К поискам привлечены полицейские, военнослужащие НГ РК и волонтеры Zello-poisк.

Всех, кто владеет информацией, просят звонить по телефону 102 или 8-771-785-1058.