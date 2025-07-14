В горной местности Кегенского района полицейские и спасатели всю ночь разыскивали 10-летнего ребенка, заблудившегося недалеко от села Актасты, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба ДП Алматинской области

По информации ДП Алматинской области, сообщение о пропаже мальчика поступило в дежурную часть районного отдела полиции в полночь. Как выяснилось, ребенок вместе с родными отправился в предгорья за грибами. В какой-то момент он отстал от взрослых. Родственники попытались было найти его самостоятельно, но затем обратились за помощью к правоохранителям.

Сотрудники полиции и отдела ЧС незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. Несмотря на сложный рельеф, поиски не прекращались всю ночь.

К утру мальчика удалось обнаружить. К счастью, он не пострадал. Близкие ребенка поблагодарили полицейских и спасателей за профессионализм и неравнодушие.