«Простор» и воспитание базовых нравственных ценностей

Он посвящен классику казахской литературы Бердибеку Сокпакбаеву, чье 100-летие включено по инициативе Главы государства в календарь памятных дат ЮНЕСКО 2024 года. Совестливость, трудолюбие, честность, патриотизм, ответственность – эти качества свойственны самому писателю и героям его известных книг «Путешествие в детство», «Шестнадцатилетний чемпион», «Меня зовут Кожа» (повести, ставшей сценарием одноименного фильма, отмеченного призом Каннского кинофестиваля), на их духовных ценностях выросло не одно поколение казахстанцев. И это те базовые нравственные общественные ценности, на которых должны воспитаться созидающие поколения Нового Казахстана, которые помогут нам сохранить себя, свою идентичность, свою страну в сложном и противоречивом мире. Об этом беседа народного писателя Казахстана Любови Шашковой и дочери классика Самал Сокпакбаевой.

В разделе «Проза» редакция пуб­ликует главы из повести «Меня зовут Кожа», окончание романа Аслана Жаксылыкова «Возвращение», «Буровые хроники» Александ­ра Загрибельного, маленькую повесть Владимира Рериха «День рождения Ленина», два рассказа Валерия Толмачева, окончание повести Татьяны Бакановой «Каракурты гибнут в сентябре».

Светлана Ананьева, заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова МОН РК, в статье «Обладающий даром слова», пос­вященной 75-летию академика МАИ, доктора филологических наук Аслана Жаксылыкова, анализирует его роман «Возвращение» как часть пенталогии «Сны окаянных», со всей силой магического реализма воспроизводящего судьбы жертв Семипалатинского полигона, цитируя Бахытжана Момышулы, характеризующего прозу писателя как работу «о развитии разума, эволюции казахской души, очищение серд­ца народа».

Представляя читателям ранее не опубликованную рукопись Герольда Бельгера «Мимоходом», редакция объявляет литературный конкурс эссе «Вольные строки», приуроченный к 90-летию выдающегося писателя, посвятившего всю свою сознательную жизнь Казахстану. В этом же номере объявляется и поэтический конкурс одного стихотворения «Розы и полынь», названного так по книге Владимира Гундарева, чье 80-летие отмечается в июне. Итоги обоих конкурсов будут подведены в декабре.

Заведующий отделом поэзии журнала Сагин-Гирей Байменов представляет вступительную ­статью и подборку стихотворений, посвященных памяти поэта, журналиста, общественного деятеля Арона Атабека (1953–2021). В разделе «Поэзия» – новое молодое имя Зейнеп Сулейменовой с подборкой «В крови как магма – хабанера».

В рубрике «История и современность» публикуются статьи доктора политических наук Натальи Калашниковой «Память во имя будущего» («Из истории политических репрессий женщин и детей: взгляд современниц»), в которой на основе новых рассекреченных сведений архивов продолжается изучение истории женских и детских репрессий и судеб. И статья научного сотрудника Акмолинского областного историко-краеведческого музея Бибигуль Бейсенбайкызы «Сак­ральный путь хана Абылая», где приводятся редкие сведения по торгово-караванному пути «Хан жолы», «Абылайдың қара жолы», связанного с именем знаменитого хана, одного из создателей нашей независимости, период правления которого в истории XVIII века известен как «Эпоха хана Абылая».

Писатель, член Казахского национального географического общества Исмаилжан Иминов в статье «Мы разные, но мы едины» подчеркивает: «Мы представители различных этносов, но мы единый народ Казахстана», потому так важно воспитание патриотизма, единства как важнейших нравственных ценностей в построении Нового Казахстана.

В рубрике «Культура» «Прос­тор» продолжает публиковать цикл статей Ольги Манжулы «Высокое служение искусству. Три портрета мастеров фортепианной школы современного Казахстана». Второй портрет – «Алтай Кусаинов. Педагогика как продолжение исполнительства» представляет творчество заслуженного артиста РК, отличника образования РК Алтая Кусаинова, умеющего всякий раз открывать своим слушателям и ученикам духовно-содержательное богатство великой музыки.

Статья музыковедов Рены Жумановой и Тихона Максимчева «Даулеткерей и феномен кюя «Кероглы»» посвящена одному из виднейших деятелей музыкальной культуры Казахской степи XIX века Даулеткерею Шығайұлы и его богатейшему творческому наследию. Домб­ровая музыка в целом и кюи Даулеткерея в частности – это сокровищница непреходящих культурных и духовных ценностей казахского народа, и кюй «Кероглы» – его ярчайший образец, в глубокой «философии на двух струнах» которого запечатлены и поворотные моменты истории Великой степи, и тесная связь с культурой братских тюркских народов (в данном случае – туркменского), и огромная воспитательная роль домбровой музыки для новых поколений казахстанцев, профессиональных деятелей культуры.

«Я и Алматы – город, забравший сердце навсегда», – так называлась итоговая выставка в Государственном музее искусств имени А. Кастеева Алексея Уткина, чье творчество стало узнаваемым арт-брендом Алматы и чей творческий метод искусствовед Ольга Батурина называет «живописью солнца» по ассоциации с образом светлого, праздничного, безмятежного мира, предстающего на его картинах. Художник родился на Алтае, но семья переехала в Алматы, потому что здесь была школа-интернат для глухих детей. В 1997 году сам Алексей Федорович открыл изостудию для детей с проблемами слуха, создал некоммерческое общественное объединение «Ассоциация глухих художников РК», работы художников которой выставлялись в Риме, Москве, Вашингтоне, а в 2017 году участвовали в выставке «Арт-Дала» на ЭКСПО-Астана в Национальном музее РК. Работы художника представлены в «Галерее» «Простора».

А на цветной вклейке в рубрике «Простор – детям» маленьких читателей ждет сказка Мади Нусупбаева «Айя, девочка-бабочка», которая учит любить и жалеть весь этот прекрасный, живой окружающий мир.