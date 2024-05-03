«Простор» и воспитание базовых нравственных ценностей

Статьи
33
Татьяна Баканова

«Адал Азамат казахской детской литературы» – так называется материал, открывающий апрельский номер литературно-художественного журнала «Простор».

Он посвящен классику казахской литературы Бердибеку Сокпакбаеву, чье 100-летие включено по инициативе Главы государства в календарь памятных дат ЮНЕСКО 2024 года. Совестливость, трудолюбие, честность, патриотизм, ответственность – эти качества свойственны самому писателю и героям его известных книг «Путешествие в детство», «Шестнадцатилетний чемпион», «Меня зовут Кожа» (повести, ставшей сценарием одноименного фильма, отмеченного призом Каннского кинофестиваля), на их духовных ценностях выросло не одно поколение казахстанцев. И это те базовые нравственные общественные ценности, на которых должны воспитаться созидающие поколения Нового Казахстана, которые помогут нам сохранить себя, свою идентичность, свою страну в сложном и противоречивом мире. Об этом беседа народного писателя Казахстана Любови Шашковой и дочери классика Самал Сокпакбаевой.

В разделе «Проза» редакция пуб­ликует главы из повести «Меня зовут Кожа», окончание романа Аслана Жаксылыкова «Возвращение», «Буровые хроники» Александ­ра Загрибельного, маленькую повесть Владимира Рериха «День рождения Ленина», два рассказа Валерия Толмачева, окончание повести Татьяны Бакановой «Каракурты гибнут в сентябре».

Светлана Ананьева, заведующая отделом международных связей и мировой литературы Института литературы и искусства им. М. Ауэзова МОН РК, в статье «Обладающий даром слова», пос­вященной 75-летию академика МАИ, доктора филологических наук Аслана Жаксылыкова, анализирует его роман «Возвращение» как часть пенталогии «Сны окаянных», со всей силой магического реализма воспроизводящего судьбы жертв Семипалатинского полигона, цитируя Бахытжана Момышулы, характеризующего прозу писателя как работу «о развитии разума, эволюции казахской души, очищение серд­ца народа».

Представляя читателям ранее не опубликованную рукопись Герольда Бельгера «Мимоходом», редакция объявляет литературный конкурс эссе «Вольные строки», приуроченный к 90-летию выдающегося писателя, посвятившего всю свою сознательную жизнь Казахстану. В этом же номере объявляется и поэтический конкурс одного стихотворения «Розы и полынь», названного так по книге Владимира Гундарева, чье 80-летие отмечается в июне. Итоги обоих конкурсов будут подведены в декабре.

Заведующий отделом поэзии журнала Сагин-Гирей Байменов представляет вступительную ­статью и подборку стихотворений, посвященных памяти поэта, журналиста, общественного деятеля Арона Атабека (1953–2021). В разделе «Поэзия» – новое молодое имя Зейнеп Сулейменовой с подборкой «В крови как магма – хабанера».

В рубрике «История и современность» публикуются статьи доктора политических наук Натальи Калашниковой «Память во имя будущего» («Из истории политических репрессий женщин и детей: взгляд современниц»), в которой на основе новых рассекреченных сведений архивов продолжается изучение истории женских и детских репрессий и судеб. И статья научного сотрудника Акмолинского областного историко-краеведческого музея Бибигуль Бейсенбайкызы «Сак­ральный путь хана Абылая», где приводятся редкие сведения по торгово-караванному пути «Хан жолы», «Абылайдың қара жолы», связанного с именем знаменитого хана, одного из создателей нашей независимости, период правления которого в истории XVIII века известен как «Эпоха хана Абылая».

Писатель, член Казахского национального географического общества Исмаилжан Иминов в статье «Мы разные, но мы едины» подчеркивает: «Мы представители различных этносов, но мы единый народ Казахстана», потому так важно воспитание патриотизма, единства как важнейших нравственных ценностей в построении Нового Казахстана.

В рубрике «Культура» «Прос­тор» продолжает публиковать цикл статей Ольги Манжулы «Высокое служение искусству. Три портрета мастеров фортепианной школы современного Казахстана». Второй портрет – «Алтай Кусаинов. Педагогика как продолжение исполнительства» представляет творчество заслуженного артиста РК, отличника образования РК Алтая Кусаинова, умеющего всякий раз открывать своим слушателям и ученикам духовно-содержательное богатство великой музыки.

Статья музыковедов Рены Жумановой и Тихона Максимчева «Даулеткерей и феномен кюя «Кероглы»» посвящена одному из виднейших деятелей музыкальной культуры Казахской степи XIX века Даулеткерею Шығайұлы и его богатейшему творческому наследию. Домб­ровая музыка в целом и кюи Даулеткерея в частности – это сокровищница непреходящих культурных и духовных ценностей казахского народа, и кюй «Кероглы» – его ярчайший образец, в глубокой «философии на двух струнах» которого запечатлены и поворотные моменты истории Великой степи, и тесная связь с культурой братских тюркских народов (в данном случае – туркменского), и огромная воспитательная роль домбровой музыки для новых поколений казахстанцев, профессиональных деятелей культуры.

«Я и Алматы – город, забравший сердце навсегда», – так называлась итоговая выставка в Государственном музее искусств имени А. Кастеева Алексея Уткина, чье творчество стало узнаваемым арт-брендом Алматы и чей творческий метод искусствовед Ольга Батурина называет «живописью солнца» по ассоциации с образом светлого, праздничного, безмятежного мира, предстающего на его картинах. Художник родился на Алтае, но семья переехала в Алматы, потому что здесь была школа-интернат для глухих детей. В 1997 году сам Алексей Федорович открыл изостудию для детей с проблемами слуха, создал некоммерческое общественное объединение «Ассоциация глухих художников РК», работы художников которой выставлялись в Риме, Москве, Вашингтоне, а в 2017 году участвовали в выставке «Арт-Дала» на ЭКСПО-Астана в Национальном музее РК. Работы художника представлены в «Галерее» «Простора».

А на цветной вклейке в рубрике «Простор – детям» маленьких читателей ждет сказка Мади Нусупбаева «Айя, девочка-бабочка», которая учит любить и жалеть весь этот прекрасный, живой окружающий мир.

#культура #журнал #Простор

Популярное

Все
Чем чревато обещание мгновенного успеха?
Память Рахимжана Кошкарбаева почтили в Астане
Акмолинец Альмукан Сембинов брал Варшаву и Берлин
В Тегеране помнят о погибших советских воинах
Фестиваль книги преобразовался в театрализованное шоу
Алькей Маргулан посвятил археологии всю жизнь
Семей: что показать туристам?
Ленка Газгольдер
«Мир казахов» пришел к англичанам
Лучших знатоков казахского языка определили среди гвардейцев
Рыбакина с огромным трудом обыграла Путинцеву
Степь цветет, радует глаз
Стальные тулпары в степях Казахстана
Джигитам из Жамбылской области не было равных на XXIII чемпионате страны по кокпару
Вклад АНК в построение Справедливого Казахстана обсудили в Павлодаре
От Наполеона до Наполеона
«Простор» и воспитание базовых нравственных ценностей
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Волонтерство – элемент национального характера
100 новых домов начали строить в СКО для пострадавших от паводков граждан
Шестую с начала года нарколабораторию ликвидировали в Алматинской области
Токаев: Чистота городов и сёл Казахстана должна стать образом жизни
Казахстанским компаниям стало проще выигрывать конкурсы закупок субъектов естественных монополий
Большая вода: принимаются меры для стабилизации цен в пострадавших регионах
Волонтеры тоже нуждаются в заботе
Юные гости восхищаются пейзажами Алматинской области
Рыбакина уверенно обыграла итальянскую соперницу на супертурнире в Испании
Почему Александр Невский с Ордой не ссорился?
На весенне-полевые работы аграриям требуется 1,5 трлн тенге
В Казахстане дешевеют яйца
Долговечность строений зависит от качества стройматериалов
Навигация открылась на судоходных водных путях в Казахстане
Йеменские хуситы вновь атаковали суда в Красном море
Более 30 лет скрывавшийся от правосудия насильник задержан в Павлодаре
Король Карл возвращается к публичной деятельности
Вода уходит, села возвращаются к нормальной жизни
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Дело Бишимбаева: подборка противоречий в показаниях бывшего министра
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Бишимбаев объяснил в суде, зачем показывал Нукеновой скрины их переписки
Идея строительства метрополитена в Алма-Ате обсуждалась еще в 60-е годы
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
На Петропавловск идет огромный поток
«Актобе» обыграл «Кайрат» в центральном матче тура КПЛ
Когда в Астане отключат отопление
Премьер поручил усилить меры поддержки талантливой молодежи
Брату Салтанат Нукеновой показали шокирующие кадры из телефона Бишимбаева
Дефицит поливной воды ежегодно наблюдается в Кызылординской области

Читайте также

От Наполеона до Наполеона
Джигитам из Жамбылской области не было равных на XXIII чемп…
Рыбакина с огромным трудом обыграла Путинцеву
Степь цветет, радует глаз

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]