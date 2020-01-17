​Против скрытых схем и «дробления»

Как отметил в ходе пресс-конференции, состоявшейся на площадке СЦК, заместитель председателя Комитета транспорта МИИР РК Жанибек Тайжанов, законопроект нацелен прежде всего на упрощение и прозрачность системы субсидирования пассажирских перевозок. Принятие новых законодательных мер должно также решить проблему скрытого транзита грузов и обеспечить защиту прав потребителей услуг подъездных путей.
В частности, проектом закона изменены механизмы субсидирования пассажирских перевозок из государственного бюджета, а это около 30 млрд тенге. Другая часть расходов в размере 100 млрд тенге покрывается сегодня АО «НК «КТЖ» из средств, полученных за счет доходов от грузовых перевозок. Однако в данной схеме, по словам спикера, отсутствуют централизация и прозрачность распределения денежных потоков.
Эти функции примет на себя отдельный оператор локомотивной тяги в пассажирском движении, создание которого только планируется, и ему предстоит стать прямым получателем бюджетных средств. Внедряется также балансирующая плата перевозчика грузов без привлечения дополнительных средств из бюджета, что позволит увидеть реальные затраты на пассажирские перевозки.
Как пояснил представитель МИИР, это позволит уйти от внутреннего кросс-субсидирования за счет прибыли грузовых перевозок и создаст прозрачный учет расходов и доходов всех задействованных компаний.
– Таким образом, планируется привести субсидирование пассажирских перевозок к единому стандарту, – пояснил спикер. – При этом данная норма будет действовать только год для фактической отработки нового механизма.
По данным Комитета транспорта, исключив возможность применения схем скрытого транзита грузов, Казахстан усилит свои позиции в качестве транзитного оператора в регионе. Между тем из-за того, что транзитные тарифы выше внутренних в 4 раза, и грузоотправители продолжают пользоваться скрытыми схемами, КТЖ ежегодно теряет до 16 млрд тенге доходов. В связи с чем законопроектом вводится понятие «транзит груза», предусматривающее перегрузку, перевалку и смену вида транспорта в пути следования. Кроме этого, перевозчик получает право просматривать и товаросопроводительные документы.
Несомненным плюсом нового законодательства станет защита потребителей услуг от неправомерных, доминирующих и монополистических действий владельцев подъездных путей.
Последними введена практика так называемого дробления, когда крупные собственники посредством продажи отдельных участков делят один подъездной путь на несколько частей. При этом новым владельцем утверждаются высокие тарифы на оказываемые услуги в упрощенном порядке.
Практиковались до сегодняшнего дня и случаи взимания отдельной платы за проезд вагонов через стрелочные переводы.
В соответствии с поправками вводятся нормы согласования сделок по купле-продаже подъездных путей с уполномоченным органом в сфере естественных монополий, утверждения нового тарифа на вновь купленные участки, взимания платы исключительно за фактическую длину подъездного пути до потребителя, а также регламентирования проезда по стрелочному переводу без взимания отдельной платы.
Вместе с тем законом вводится ответственность за незаконную продажу и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц от 100 до 500 МРП.