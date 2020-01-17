​Против скрытых схем и «дробления»

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Светлана Абенова

Как отметил в ходе пресс-конференции, состоявшейся на площадке СЦК, заместитель председателя Комитета транс­порта МИИР РК Жанибек Тайжанов, законопроект нацелен прежде всего на упрощение и прозрачность системы субсидирования пассажирских перевозок. Принятие новых законодательных мер должно также решить проблему скрытого транзита грузов и обеспечить защиту прав потребителей услуг подъездных путей.

В частности, проектом закона изменены механизмы субсидирования пассажирских перевозок из государственного бюджета, а это около 30 млрд тенге. Другая часть расходов в размере 100 млрд тенге покрывается сегодня АО «НК «КТЖ» из средств, полученных за счет доходов от грузовых перевозок. Однако в данной схеме, по словам спикера, отсутствуют централизация и прозрачность распределения денежных потоков.

Эти функции примет на себя отдельный оператор локомотивной тяги в пассажирском движении, создание которого только планируется, и ему предстоит стать прямым получателем бюджетных средств. Внедряется также балансирую­щая плата перевозчика грузов без привлечения дополнительных средств из бюджета, что позволит увидеть реальные затраты на пассажирские перевозки.

Как пояснил представитель МИИР, это позволит уйти от внутреннего кросс-субсидирования за счет прибыли грузовых перевозок и создаст прозрачный учет расходов и доходов всех задействованных компаний.

– Таким образом, планируется привести субсидирование пассажирских перевозок к единому стандарту, – пояснил спикер. – При этом данная норма будет действовать только год для фактической отработки нового механизма.

По данным Комитета транс­порта, исключив возможность применения схем скрытого транзита грузов, Казахстан усилит свои позиции в качест­ве транзитного оператора в регионе. Между тем из-за того, что транзитные тарифы выше внутренних в 4 раза, и грузоотправители продолжают пользоваться скрытыми схемами, КТЖ ежегодно теряет до 16 млрд тенге доходов. В связи с чем законопроектом вводится понятие «транзит груза», предусматривающее перегрузку, перевалку и смену вида транспорта в пути следования. Кроме этого, перевозчик получает право просматривать и товаросопроводительные документы.

Несомненным плюсом нового законодательства станет защита потребителей услуг от неправомерных, доминирующих и монополистических действий владельцев подъездных путей.

Последними введена прак­тика так называемого дробления, когда крупные собственники посредством продажи отдельных участков делят один подъездной путь на несколько частей. При этом новым владельцем утверж­даются высокие тарифы на оказываемые услуги в упрощенном порядке.

Практиковались до сегодняшнего дня и случаи взимания отдельной платы за проезд вагонов через стрелочные переводы.

В соответствии с поправками вводятся нормы согласования сделок по купле-продаже подъездных путей с уполномоченным органом в сфере естест­венных монополий, ­утверждения нового тарифа на вновь купленные участки, взимания платы исключительно за фактическую длину подъездного пути до потребителя, а также регламентирования проезда по стрелочному переводу без взимания отдельной платы.

Вместе с тем законом вводится ответственность за незаконную продажу и перепродажу проездных документов на физических и юридических лиц от 100 до 500 МРП. 

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