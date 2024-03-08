Противодействовать выводу капитала

Свежий выпуск
2
Лаура Тусупбекова

Закон, предотвращающий вывод капитала при проведении международных операций, одобрил Сенат на пленарном заседании под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транс­фертного ценообразования» направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях.

Документ расширяет определение взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля за выводом капитала.

– Ввиду узкого понятия взаимо­связанности участников сделки создаются искусственные посреднические структуры, которые принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами, происходит вывод капитала из страны. Для исключения возникновения данных ситуаций предлагается расширить определение взаимосвязаннос­ти участников сделки. Данная мера способствует усилению конт­роля по выводу капитала, улучшению мониторинга сделок и прослеживаемой информации, – пояснил сенатор Амангельды Нугманов.

Кроме того, как было отмечено в ходе заседания, нормы документа призваны снизить административные издержки как налогоплательщиков, так и проверяющих.

– Закон был разработан в целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по усилению контроля по трансфертному ценообразованию. Закон предусматривает дополнительные положения, нап­равленные на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях и сделках. Внесены также поправки, направленные на противодействие выводу капитала из страны. Считаем, что одобренный закон обеспечит эффективную защиту интересов государства в соответствующей сфере, – отметил в своем выступ­лении спикер Сената.

Также сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Кайрат Тастекеев предложил пересмот­реть критерии оценки качества диссертационных работ докторантов PhD. Трудности защиты у молодых ученых вызывают процесс публикации в международных изданиях и строгие требования рецензирования.

Внимание на ухудшении экологической ситуации в городах Жезказгане и Сатпаеве области Улытау акцентировал сенатор Советбек Медебаев. Для решения проблемы, по мнению депутата, необходимо ускорить строительство подземного водопровода Уйтас – Айдос.

Айгуль Капбарова обратила внимание Правительства на рост коррупции в национальной системе образования. В этой связи было предложено автоматизировать процесс формирования бюджета, а Галиаскар Сарыбаев считает, что нужно пересмотреть расчет нормативов численности школьных психологов, учитывая их нагрузку и дефицит кадров в сельской местности. Еще одно предложение депутата – придание психологам статуса основного, а не вспомогательного специалиста, как сейчас.

Завершилось заседание на мажорной ноте. Спикер Маулен Ашимбаев поздравил коллег и всех казахстанских женщин с Международным женским днем.

– Международный женский день – это праздник наших мам и олицетворение признательности всем представительницам прек­расной половины человечества. Благодаря своему профессионализму, активной жизненной позиции, интеллектуальному и творчес­кому потенциалу казах­станские женщины вносят значимый вклад в процветание нашего государства. По инициативе Президента страны предприняты важные шаги по расширению участия женщин в политической и социальной сфере, созданию условий для их реализации во всех отрас­лях экономики. Поэтому мы наде­емся, что и в дальнейшем активность и представленность наших уважаемых женщин на ключевых позициях будет только расти, – отметил Маулен Ашимбаев.

#Сенат #закон #пленарное заседание #вывод капитала

Популярное

Все
Любовь, дефиле и весна
Нашу страну захлестнула пандемия осознанных женщин
Пардон муа. Голос покоривший сети
Картинный лекарь
Ракеты стартуют в Астане
Судьба сильной женщины
Главная роль в жизни
Идите в театр, и будет вам счастье
Любимая работа про гендер забывает
Кузнечных дел мастерица
Девушка с характером
Счастье можно купить
Цветов много не бывает!
На пути к олимпийской мечте
Выводы будут сделаны
Красота – это тоже оружие!
Влюбленная в границу
И в семье все будет хорошо
Краски весны
Хрупкие женщины осваивают мужские профессии в горном деле и ни в чем не хотят уступать сильному полу
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Мурат Нуртлеу: «Казахстан играет особую роль в тюркском мире»
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки
Количество людей с ожирением превысило 1 млрд
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
Казахстанские НПЗ готовы к производству авиатоплива Jet A-1

Читайте также

Инклюзия, права, качество жизни
Здоровое поколение – будущее нации
Прекратить огонь, разрешить кризис
Запас воды на дно не тянет

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]