Противодействовать выводу капитала

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транс­фертного ценообразования» направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях.

Документ расширяет определение взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля за выводом капитала.

– Ввиду узкого понятия взаимо­связанности участников сделки создаются искусственные посреднические структуры, которые принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами, происходит вывод капитала из страны. Для исключения возникновения данных ситуаций предлагается расширить определение взаимосвязаннос­ти участников сделки. Данная мера способствует усилению конт­роля по выводу капитала, улучшению мониторинга сделок и прослеживаемой информации, – пояснил сенатор Амангельды Нугманов.

Кроме того, как было отмечено в ходе заседания, нормы документа призваны снизить административные издержки как налогоплательщиков, так и проверяющих.

– Закон был разработан в целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по усилению контроля по трансфертному ценообразованию. Закон предусматривает дополнительные положения, нап­равленные на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях и сделках. Внесены также поправки, направленные на противодействие выводу капитала из страны. Считаем, что одобренный закон обеспечит эффективную защиту интересов государства в соответствующей сфере, – отметил в своем выступ­лении спикер Сената.

Также сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Кайрат Тастекеев предложил пересмот­реть критерии оценки качества диссертационных работ докторантов PhD. Трудности защиты у молодых ученых вызывают процесс публикации в международных изданиях и строгие требования рецензирования.

Внимание на ухудшении экологической ситуации в городах Жезказгане и Сатпаеве области Улытау акцентировал сенатор Советбек Медебаев. Для решения проблемы, по мнению депутата, необходимо ускорить строительство подземного водопровода Уйтас – Айдос.

Айгуль Капбарова обратила внимание Правительства на рост коррупции в национальной системе образования. В этой связи было предложено автоматизировать процесс формирования бюджета, а Галиаскар Сарыбаев считает, что нужно пересмотреть расчет нормативов численности школьных психологов, учитывая их нагрузку и дефицит кадров в сельской местности. Еще одно предложение депутата – придание психологам статуса основного, а не вспомогательного специалиста, как сейчас.

Завершилось заседание на мажорной ноте. Спикер Маулен Ашимбаев поздравил коллег и всех казахстанских женщин с Международным женским днем.

– Международный женский день – это праздник наших мам и олицетворение признательности всем представительницам прек­расной половины человечества. Благодаря своему профессионализму, активной жизненной позиции, интеллектуальному и творчес­кому потенциалу казах­станские женщины вносят значимый вклад в процветание нашего государства. По инициативе Президента страны предприняты важные шаги по расширению участия женщин в политической и социальной сфере, созданию условий для их реализации во всех отрас­лях экономики. Поэтому мы наде­емся, что и в дальнейшем активность и представленность наших уважаемых женщин на ключевых позициях будет только расти, – отметил Маулен Ашимбаев.