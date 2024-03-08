Противодействовать выводу капитала Свежий выпуск 8 марта 2024 г. 5:50 2 Лаура Тусупбекова Закон, предотвращающий вывод капитала при проведении международных операций, одобрил Сенат на пленарном заседании под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева. фото пресс-службы Сената Парламента РК Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования» направлен на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях. Документ расширяет определение взаимосвязанности сторон в целях усиления контроля за выводом капитала. – Ввиду узкого понятия взаимосвязанности участников сделки создаются искусственные посреднические структуры, которые принимают минимальный риск при последующей реализации экспортируемой продукции и не признаются взаимосвязанными сторонами, происходит вывод капитала из страны. Для исключения возникновения данных ситуаций предлагается расширить определение взаимосвязанности участников сделки. Данная мера способствует усилению контроля по выводу капитала, улучшению мониторинга сделок и прослеживаемой информации, – пояснил сенатор Амангельды Нугманов. Кроме того, как было отмечено в ходе заседания, нормы документа призваны снизить административные издержки как налогоплательщиков, так и проверяющих. – Закон был разработан в целях реализации поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по усилению контроля по трансфертному ценообразованию. Закон предусматривает дополнительные положения, направленные на предотвращение потерь государственного дохода в международных деловых операциях и сделках. Внесены также поправки, направленные на противодействие выводу капитала из страны. Считаем, что одобренный закон обеспечит эффективную защиту интересов государства в соответствующей сфере, – отметил в своем выступлении спикер Сената. Также сенаторы озвучили свои депутатские запросы. Кайрат Тастекеев предложил пересмотреть критерии оценки качества диссертационных работ докторантов PhD. Трудности защиты у молодых ученых вызывают процесс публикации в международных изданиях и строгие требования рецензирования. Внимание на ухудшении экологической ситуации в городах Жезказгане и Сатпаеве области Улытау акцентировал сенатор Советбек Медебаев. Для решения проблемы, по мнению депутата, необходимо ускорить строительство подземного водопровода Уйтас – Айдос. Айгуль Капбарова обратила внимание Правительства на рост коррупции в национальной системе образования. В этой связи было предложено автоматизировать процесс формирования бюджета, а Галиаскар Сарыбаев считает, что нужно пересмотреть расчет нормативов численности школьных психологов, учитывая их нагрузку и дефицит кадров в сельской местности. Еще одно предложение депутата – придание психологам статуса основного, а не вспомогательного специалиста, как сейчас. Завершилось заседание на мажорной ноте. Спикер Маулен Ашимбаев поздравил коллег и всех казахстанских женщин с Международным женским днем. – Международный женский день – это праздник наших мам и олицетворение признательности всем представительницам прекрасной половины человечества. Благодаря своему профессионализму, активной жизненной позиции, интеллектуальному и творческому потенциалу казахстанские женщины вносят значимый вклад в процветание нашего государства. По инициативе Президента страны предприняты важные шаги по расширению участия женщин в политической и социальной сфере, созданию условий для их реализации во всех отраслях экономики. Поэтому мы надеемся, что и в дальнейшем активность и представленность наших уважаемых женщин на ключевых позициях будет только расти, – отметил Маулен Ашимбаев. #Сенат #закон #пленарное заседание #вывод капитала