Процесс тарифного регулирования оцифровали в Казахстане

В Казахстане в промышленную эксплуатацию введена обновленная версия базы «Монополист», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМ МНЭ РК.

Фото: gov.kz

Ранее через базу «Монополист» направлялись заявки и отчеты субъектов естественных монополий и общественно значимых рынков в виде отсканированного документа в PDF-формате с прикреплением к ним подтверждающих документов. Теперь же данные тарифных смет и инвестиционных программ субъектов-монополистов будут в системе в цифровом формате.

«На самом деле эти новшества предоставят колоссальную возможность для аналитики и прогноза данных. Автоматизирован весь процесс тарифообразования – от направления заявок на утверждение тарифных смет и инвестиционных программ, публикации объявления о проведении публичных слушаний, утверждения тарифа и его корректировки до отчетности по исполнению тарифных смет и инвестпрограмм, что в свою очередь исключит коррупционные риски.

Обновленная версия базы «Монополист» также обеспечит достоверность и актуальность данных путем интеграций с государственными базами данных и площадками электронных закупок. За счет интеграций также обеспечены оптимизация и сокращение объема подтверждающих документов», – рассказали о плюсах нововведения в КРЕМ.

Каждый потребитель коммунальных услуг, как и раньше, может ознакомиться с любой тарифной заявкой либо инвестиционной программой субъекта-монополиста, оставить комментарий и ознакомиться с протоколом решения по публичному слушанию и просмотреть, какой тариф в итоге утвердил уполномоченный орган по интересующей заявке. Потребители смогут видеть заявленный, утвержденный и фактический тариф по интересующей его услуге.

В новую версию базы «Монополист» можно пройти по этой ссылке.