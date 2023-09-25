Процесс трансформации запущен

В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялось неформальное заседание Совета министров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), в котором приняли участие руководители внешнеполитических ведомств государств – членов совещания.

Министры одобрили Дорожную карту трансформации СВМДА, в которой изложено восемь конкретных областей реформ, направленных на укрепление этой паназиатской организации и адаптацию СВМДА к новой глобальной роли Азии.

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу, под чьим председательством проходило заседание, подчеркнул важность Астанинской декларации для запуска трансформации совещания в полноценную международную организацию и выразил благодарность государствам-членам за поддержку казахстанской инициативы.

– СВМДА является уникальным панази­атским межправительственным форумом с обширным географическим охватом и повесткой дня. Это делает его наиболее подходящей платформой для консолидации наших стран во имя мира, сотрудничества, безопасности и развития. Я уверен, что совместными усилиями мы сохраним и укрепим консолидирующий дух СВМДА и повысим международный авторитет и привлекательность нашей организации на мировой арене, – подчерк­нул глава МИД РК.

Генеральный секретарь СВМДА Посол Кайрат Сарыбай сообщил Совету минист­ров, что Секретариат совещания выполнил задачи, поставленные на Астанинском саммите 2022 года. По поручению Председательства Казахстана в СВМДА Секретариат провел широкие консультации с государствами-членами, собрал их мнения и разработал предложения по конкретным мерам, связанным с транс­формацией, в соответствии с дорожной картой для будущих обсуждений государствами-членами.

Члены Совета министров провели обстоятельный обмен мнениями о перспективах дальнейшего институционального развития СВМДА и приветствовали первые практические шаги на пути трансформации совещания. Министры также обсудили другие ключевые вопросы текущей повестки дня СВМДА и приняли решение о назначении следующего заместителя Генерального секретаря СВМДА – им стала представительница КНР Чжан Лин.

Кроме того, Совет министров СВМДА принял Заявление о продвижении добровольчества в интересах устойчивого развития, которое придает мощный политический импульс совершенно новому направлению деятельности СВМДА по поддержке и поощрению активного вовлечения граждан в волонтерскую деятельность, особенно среди молодежи.