МЧС напоминает об опасности тополиного пуха

По данным ведомства, с началом лета резко возрастает риск возникновения пожаров из-за тополиного пуха, который скапливается во дворах, на тротуарах и у зданий. Он легко воспламеняется, и даже случайно брошенная спичка или окурок могут привести к серьезному возгоранию.

Особую опасность представляют поджоги пуха, которые дети воспринимают как развлечение. Нередко огонь распространяется по пуху с большой скоростью и переходит на машины, постройки и жилые дома.

Меры безопасности:

- не проходите мимо, если видите, как кто-то поджигает пух;

- объясните детям, что «игра с огнём» может закончиться бедой;

- убирайте скопления пуха, смачивайте водой, не сжигайте!

- не курите и не разводите открытый огонь рядом с сухими участками и пухом.

Также в министерстве призвали граждан не быть равнодушными, так как тополиный пух может вспыхнуть за секунды, а ущерб от него может быть огромным.