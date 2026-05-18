Найти свое место в бизнесе

Как отмечалось на форуме, подобные площадки становятся важным каналом нетворкинга, обучения и доступа к новым рынкам. Отдельное внимание в ходе мероприятия традиционно было уделено практическим кейсам – от развития брендов до масштабирования небольших производств и выхода на маркетплейсы.

Основатель фонда UMAI Жамиля Эрназарова отметила, что современное предпринимательство требует от женщин умения совмещать сразу несколько ролей.

– Как правило, бизнесвумен – чья-то супруга, мать, бабушка, и ей приходится постоянно балансировать между семьей и работой. Но это так важно для счастья – реализовать себя в любимом деле. Мы хотим, чтобы женщины на форуме не просто пообщались и разошлись, а ушли с готовым планом дальнейшего развития – как личного, так и профессионального, – подчерк­нула Жамиля Эрназарова.

В рамках форума состоялась выставка «Анамның қолымен жасалған», на которой свои изделия представили ремесленницы со всей республики. Среди участниц была и предпринимательница из Астаны Зарина Жанабаева. Она изготавливает одежду с этническими орнаментами.

– Мы стараемся развивать национальную культуру через повседневную одежду. Вышиваем казахские орнаменты на базовых изделиях. К каждому из них прилагаем открытку с объяснением значения вышитого рисунка, – рассказала она.