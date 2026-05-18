Найти свое место в бизнесе

Общество
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Участницами IX Форума женщин UMAI, организатором которого выступил частный фонд «Сообщество ярких предпринимательниц Казахстана UMAI», стало больше тысячи бизнесвумен со всей страны. Они обсудили вопросы, касающиеся развития женского предпринимательства, в том чис­ле возможности повышения его конкурентоспособности в современных экономических условиях.

Фото пресс-службы UMAI

Как отмечалось на форуме, подобные площадки становятся важным каналом нетворкинга, обучения и доступа к новым рынкам. Отдельное внимание в ходе мероприятия традиционно было уделено практическим кейсам – от развития брендов до масштабирования небольших производств и выхода на маркетплейсы.

Основатель фонда UMAI Жамиля Эрназарова отметила, что современное предпринимательство требует от женщин умения совмещать сразу несколько ролей.

– Как правило, бизнесвумен – чья-то супруга, мать, бабушка, и ей приходится постоянно балансировать между семьей и работой. Но это так важно для счастья – реализовать себя в любимом деле. Мы хотим, чтобы женщины на форуме не просто пообщались и разошлись, а ушли с готовым планом дальнейшего развития – как личного, так и профессионального, – подчерк­нула Жамиля Эрназарова.

В рамках форума состоялась выставка «Анамның қолымен жасалған», на которой свои изделия представили ремесленницы со всей республики. Среди участниц была и предпринимательница из Астаны Зарина Жанабаева. Она изготавливает одежду с этническими орнаментами.

– Мы стараемся развивать национальную культуру через повседневную одежду. Вышиваем казахские орнаменты на базовых изделиях. К каждому из них прилагаем открытку с объяснением значения вышитого рисунка, – рассказала она.

#форум #гендерная политика #Umai #Форум женщин UMAI

