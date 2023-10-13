Проведение IPO авиакомпании Air Astana обсудили в правительстве

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, на котором были обсуждены планы по передаче части акций АО «Эйр Астана» в конкурентную среду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

По итогам рассмотрения Госкомиссия поддержала предложенные подходы, сроки и структуру IPO АО «Эйр Астана», что предполагает снижение размера пакета акций, принадлежащего АО «ФНБ «Самрук-Қазына», до уровня менее 51% от общего количества размещенных акций АО «Эйр Астана».

Проведение IPO АО «Эйр Астана» планируется в рамках Комплексного плана приватизации.

В заключение премьер дал заинтересованным госорганам ряд соответствующих поручений.