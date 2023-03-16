Цель инспекционных поез­док – разъяснение новшеств выборного законодательства, оказание методической помощи членам избирательных комиссий, проверка готовности регионов к предстоящим выборам.

Жамбылскую область посетил секретарь ЦИК Мухтар Ерман. Там он провел совещание с представителями местных исполнительных органов, областной прокуратуры, департамента полиции, членов территориальных избиркомов, представителями предвыборных штабов кандидатов, международными наблюдателями и СМИ.

Также были приглашены представители долговременной Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Мария Фаглевааг Варсинка-Варси и Эндрю Юрковский.

На совещании руководитель аппарата акима Жамбылской области Мади Матен проинформировал, что число избирателей в области составило 717 090 человек. Все 499 избирательных участков в регионе обеспечены необходимым оборудованием.

В Таразе и районах создано 11 call-центров для оказания консультационных услуг населению. На портале www.e-jambyl.kz предусмот­рен онлайн-сервис по поиску своего избирательного участка по ИИН, функционирует Telegram-бот.

Будет организована работа 260 онлайн-сервисов по подтверждению регистрации избирателей и семи сервисов для организации голосования граждан, не имеющих постоянной или временной регистрации.

Председатель территориальной избирательной комиссии Жамбылской области Сергали Айдапкелов сообщил, что на сегодня по одномандатным территориальным избирательным округам зарегистрированы 692 кандидата (из них 12 – в депутаты Мажилиса по избирательным округам № 15 и 16). На 18 депутатских мандатов областного маслихата, избираемых по партийным спискам, зарегистрированы 72 кандидата.

На участках проводится работа по ознакомлению граж­дан со списками избирателей и проверке достоверности данных. Приняты меры по информированию избирателей о времени и месте голосования, подготовлены приглашения на выборы.

Особое внимание – на обеспечение избирательных прав граждан с инвалидностью. Руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов сообщил, что в регионе проживает 2 541 избиратель с инвалидностью. На участках предусмотрены пандусы, тактильные указатели на входе и тактильные полосы внутри зданий. В день выборов в режиме онлайн будут работать 27 сурдопереводчиков, планируется организовать деятельность 28 автомобилей-инватакси.

Представители областной прокуратуры и департамента полиции на совещании проинформировали о проводимой работе по обеспечению соблюдения законности участниками избирательного процесса, а также охраны общественного порядка и безопасности граждан.

Во второй части семинара Мухтар Ерман провел встречу с членами окружных и территориальных избирательных комиссий, где разъяснил новшества выборного законодательства и особенности кампании, а также ответил на вопросы членов комиссий. После была проведена деловая обучающая игра «День голосования».

Выездной семинар-совещание в Атырауской облас­ти провел член ЦИК Шавхат Утемисов. В регионе он также посетил некоторые избирательные участки и проинспектировал их готовность к предстоящим выборам.

Руководитель аппарата акима региона Булат Исаков доложил на совещании, что в список избирателей области включены 412 165 человек. На сайте акимата предусмотрен сервис, где граждане могут проверить свои данные в списках избирателей, запущен Telegram-бот, работают восемь сall-центров для консультирования граж­дан по всем вопросам, касающимся выборов.

Он также сообщил, что по области насчитывается 269 избирательных участков. Все они обеспечены в материально-техническом плане. На пяти избирательных участках в Атырау будет возможность осуществить временную регистрацию граждан в день голосования.

Об обеспечении избирательных прав граждан с инвалидностью проинформировала заместитель руководителя управления занятости и социальных программ Альфия Толегариева. По ее словам, в области число избирателей, нуждающихся в особых условиях, составляет 2 091 человек.

Все пункты для голосования в Атырау и районах расположены на первых этажах зданий. Они оборудованы пандусами, тактильными полосами, информационными знаками, на них преду­смотрены уголки для лиц с инвалидностью, где будут лупы, информационные материалы, выполненные шрифтом Брайля, дополнительное освещение и так далее. В день выборов избирательные участки будут обеспечены сурдопереводчиками, намечено организовать деятельность автомобителей-инватакси.

Председатель ТИК области Азамат Айманакумов доложил, что в области зарегистрированы 445 кандидатов, в том числе 12 кандидатов в Мажилис.

О работе по обеспечению надзора за соблюдением законности, охраны общественного порядка и безопасности граждан рассказали представители областной прокуратуры и департамента полиции.

Во второй части семинаров-совещаний для членов местных избиркомов были проведены тренинги, на которых они демонстрировали процесс голосования на участках с охватом всех его этапов.

...Инспекционные поездки ЦИК охватили все 20 регионов. В ходе поездок гчлены Центризбиркома ознакомились с работой территориальных и окружных избирательных комиссий и убедились в готовности избирательных участков.