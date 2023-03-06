Проверяющие смогли пройти в школу с "гранатой" в Костанае

По правилам охранник должен проверять заходящих в школу посторонних с помощью металлоискателя и, если прибор издаст звук, то имеет право попросить открыть сумку. Однако, как выяснилось, никто этого не делает.

Фото: Kazpravda.kz

К шокирующим выводам пришли костанайские прокуроры после проверки: охранники спокойно дали им пройти в школу с муляжом гранаты в руках, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.

Проверку прокуратура города провела совместно с отделом образования. Ее результаты оказались неутешительными: нарушения выявлены во всех проверенных школах - 16, 14, 19, лицеях №1 и №2, гимназиях Горького и Мауленова.

«У нас именно была такая ситуация, когда в моей сумке оказался муляж гранаты и меня беспрепятственно пропустили. Мою коллегу пропустили с гранатой в руках. Она спокойно прошла в здание школы», - отметила старший прокурор Костанайской городской прокуратуры Эльмира Нурканова.

Хотя по правилам охранник должен проверять заходящих в школу посторонних с помощью металлоискателя и, если прибор издаст звук, то имеет право попросить, к примеру, открыть сумку. Однако, как выяснилось, никто этого не делает.

Не справляется со своими функциями и пультовая охрана.

«Пультовая охрана, оказывающая услуги на договорной основе и обязанная прибыть на объект в течение 5-10 минут, фактически в указанное время не укладывается. В школу №14 сотрудники пультовой охраны прибыли через 27 минут после вызова тревожной кнопки», - сообщила Эльмира Нурканова.

По результатам проверки прокуратура направит предписание об устранении нарушений в отдел образования.

Прокуроры намерены проверить и другие школы. Нанесут повторные визиты и в те, где уже были, чтобы выяснить, устранили ли они пробелы в своей работе.