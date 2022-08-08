Прыжок с моста

В Семее с подвесного моста в реку Иртыш спрыгнула 23-летняя девушка.

Ее увидели 14-летние подростки, катавшиеся на набережной на велосипедах. Мальчишки не растерялись и помчались к спасательной станции. В это время в дежурную часть управления по ЧС Семея пос­тупило сообщение от охранника теплохода, который рассказал, что увидел тело женщины в реке.

– Наши спасатели на лодке выехали на место. Девушка была жива и лишь наглоталась воды. Ее доставили на станцию, где передали врачам скорой помощи. На ее лице были гематомы, – рассказали в управлении по чрезвычайным ситуациям.

Выяснилось, что девушка сос­тоит на учете в Центре психичес­кого здоровья. В этом году она уже во второй раз пыталась покончить с собой.