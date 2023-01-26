Пункт назначения

Трогательный рассказ Льва Толстого о любознательном мальчугане по имени Филипок в наших реалиях, пожалуй, исключение. Да, в интернете порой встречаются истории, как рвущиеся к знаниям дети добираются до школ с самых отдаленных районов, несмотря на непогоду и на попутках. Но эти случаи настолько редки, что о каждом из них рассказывают как о чуде.

А реалии таковы, что доставка ребенка до места учебы превращается в полосу препятствий. И порой родителям приходится даже менять место работы, если строгий начальник не разрешает подстраивать график под расписание уроков.

По подсчетам акимата, в школьных автобусах в городе нуждаются более семи тысяч учащихся. В реальности цифры намного выше. И причин этому несколько. Проблема корнями уходит так глубоко, что решить ее сейчас, приняв пару документов, не удастся. Если ученики ходили бы в школу по месту жительства, то цифра бы сократилась как минимум вдвое. Но родители норовят пристроить любимых отпрысков исключительно в учебные заведения с репутацией.

На что только не идут догадливые мамы и папы, лишь бы их чадо училось в именитой школе. В связи с этим государственные гимназии и лицеи переполнены настолько, что учитель физически не в состоянии не то чтобы опросить всех учащихся, но и просто достойно дать необходимые знания.

Мыльный пузырь вскоре лопнет, и имидж этих школ уйдет в небытие. Ну а пока предприимчивые родители, помимо переполненности в классах, создают заторы на дорогах, норовя доставить дитя прямо к входу в учебное заведение, паркуясь на аварийках в два, а то и три ряда. Кстати, бывалые водители Алматы прекрасно осведомлены о местонахождении городских школ и в часы пик стараются их объезжать, дабы не попасть в злополучные пробки.

Напомним, что в городе около трехсот школ. Всего в них обучаются 317 тыс. учеников, и треть из них приезжают и уезжают на личном автотранспорте родителей, создавая дополнительную нагрузку на дорожную и экологическую системы мегаполиса. Еще одна треть добирается на общественном транспорте. Вот и получается, что ежедневно три раза в сутки (утром, в обед – между сменами, вечером) на карте города 300 горячих точек – школ, в которые везут и откуда забирают будущее страны.

В прошлом году акимат предложил программу «Школьный автобус». Отчасти она была призвана разрешить и проблему пробок. К слову, в некоторых пригородных поселках Алматы такая услуга, как развозка детей, уже предоставляется. И это решило массу проблем.

– Мою дочь Айдану в этом учебном году мы перевели в шестой класс средней школы № 20 в поселке Бескайнар, так как переехали сюда из города, – говорит Макпал Абдрахманова. – Поселок наш большой и преимущественно расположен в гористой местности. С общественным транспортом дело обстоит не так, как хотелось бы. Но до школы есть развозка, абсолютно бесплатная. Водитель забирает детей с определенной остановки и привозит туда же вечером.

Таких точек по поселку несколько. Есть групповой чат «Подвоз», его контролирует завуч школы. Туда же скидывают информацию о том, будет ли развозка в зависимости от погодных условий. Водитель приезжает строго по времени. Если возникнут какие-то вопросы, можно всегда ему позвонить. Если ребенок что-то забудет в автобусе – вещи вернут, они не теряются.

– Раньше мы ходили в частную школу, и по опыту могу сказать, что развозка в государственной ничем не хуже. Мы очень довольны. Если бы не эта возможность, мне бы пришлось с грудным ребенком возить старшую дочь рано утром в школу или супругу менять работу, так как у него строгий график и на рабочем месте он должен быть в восемь утра, – заключает Макпал Абдрахманова.

В конце прошлого года аким Алматы Ерболат Досаев озвучил предполагаемую дату запуска школьных автобусов в мегаполисе: «В целом (на программу «Школьный автобус». – Прим. ред.) выделили два миллиарда тенге. В этом году мы закупим специально для школ 100 автобусов. Автобусы запустим 1 января 2023 года. По городу мы выбрали 29 школ».

Но осуществить благое дело ровно к обозначенной дате не удалось.

– На данный момент конкурсные процедуры по закупу школьных автобусов находятся на стадии завершения, – комментирует Андрей Дупик, директор КГУ «Городской научно-методический центр новых технологий в образовании» управления образования города Алматы. – В марте на маршруты планируется выпустить первые тридцать автобусов. Оставшиеся будут введены в эксплуатацию в сентябре текущего года. В 2024-м предполагаем осуществить дополнительный закуп еще пятидесяти автобусов. Основной уклон при выявлении потребности в развозке школьников делали на учащихся начального звена. Всего выявлено порядка семи тысяч детей из 29 городских школ, нуждающихся в развозке. В первую очередь это отдаленные районы, куда не осуществляется доступный подъезд общественного транс­порта, а также учащиеся, чьи школы ушли на капитальный ремонт.

Почти треть из имеющихся в городе школ – частные. Развозка в них выполняется на корпоративном транспорте и лишь иногда привлекаются сторонние транспортные компании. Услуга или входит в стоимость обучения или же оплачивается родителями отдельно. Прайс на такую развозку 30–40 тыс. тенге в месяц в оба конца. Если же в вашей школе нет развозки, вы вполне можете заказать эту услугу в специальном такси. Только вот ценником будут довольны не все. Но зато качество оказанной услуги – выше всяких похвал.

В Алмате функционирует примерно 15 организаций, осуществляющих постоянную или разовую доставку детей до мес­та учебы. Так, согласно прайсам, предоставленным нам несколькими транс­портными компаниями, средняя цена на ежемесячную групповую развозку детей на семиместных минивэнах обойдется в 35 тыс. в один конец и 50 тыс. в оба за каждого ребенка. Это в том случае, если заключен длительный договор с компанией. Индивидуальная развозка 80–100 тыс. тенге в одну сторону и 150 тыс. – в обе.

Дополнительные марш­руты на тренировки и секции считаются так: 3 500–4 500 тенге разово в одну сторону и 7 000–9 000 в обе стороны. Развозить ваше чадо будут на авто класса «комфорт» и выше, от двери и до двери. (Небольшое отступление от темы: цены за месяц обучения в частных школах Алматы в среднем варьируются от 100 тыс. до 250 тыс. тенге).

Задача долгожданных школьных автобусов не только обеспечить комфортный доступ к учебным заведениям и разгрузка города от пробок. Очень важная составляющая – безопасность детей. Переполненный транспорт в часы пик, криминальные райо­ны, личный автотранспорт, из которого дети порой выбегают на ходу, чтобы не задерживать родителей…

Конечно, порядка семи тысяч школьников – это лишь толика от общего числа, но хотелось бы верить, что с каждым годом количество школьных автобусов будет увеличиваться, и мы в итоге придем к цивилизованной и безопасной развозке детей.