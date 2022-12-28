Пусть будет вечным стрелок ход

Несколько десятилетий назад без маленьких звонких будильников не обходилась ни одна семья, а настенные, напольные, каминные часы были не просто частью интерьера. Сегодня же для определения точного времени мы привычно смотрим на монитор гаджета. Эпоха механических часов уходит. Из привычных и необходимых предметов быта они становятся раритетами и музейными экспонатами.

По-своему символичной стала открывшаяся в последние дни уходящего года выставка часов в Мемориальном музее Михаила Шолохова. Она состоялась благодаря жителю города Аксай Бурлинского района Дмитрию Еркебаеву, который передал в дар музею около трехсот экспонатов. Часы он собирает почти пятнадцать лет.

– Время – самый ценный невозобновляемый ресурс. Ход его нельзя остановить. Об этом мне напоминают бегущие по кругу стрелки часов, – поясняет свой интерес коллекционер. – Первым экземпляром стали часы деда. Помню, детьми мы их сломали, а много лет спустя я понял, что не могу с ними расстаться. Потом были часы отца. После стал выбирать на блошиных рынках интересные образцы. Друзья, родные, соседи, узнав о моем увлечении, приносили мне разные часы. Что-то покупал, что-то доставалось в дар.

За эти годы им собрано свыше 450 различных часов: настенных, настольных, карманных, каминных, наручных, автомобильных. Музею передана часть коллекции, некоторые экспонаты как память о близких людях Дмитрий оставил в семье.

Представленные в музее часы в основном изготовлены в прошлом веке на заводах СССР, но есть и экземпляры иностранного произ­водства. Самый старинный экспонат – швейцарские часы под маркой «Г. Мозер», выпущенные в 1850 году. Как гласит история, основатель фирмы Иоганн Генрих Мозер родился в швейцарском городе Шаффхаузен в семье часовщика. Свое мастерство совершенствовал в Ле-Локле. В 1826-м в Санкт-Петербурге открыл часовую мастерскую, через два года – торговое представительство, а в 1839-м – торговый дом в Москве. Все составляющие детали часов компания заказывала в мастерских Ле-Локля, а корпуса и циферблаты изготавливались разными мастеровыми. Поэтому часы этой фирмы уникальны.

Практически все часы в коллекции в рабочем состоянии. Но 200 км не самой лучшей дороги от Аксая до села Дарьинское не прошли даром: у некоторых сбились механизмы, и они требуют настройки. Коллекционер надеется, что в районе найдутся мастера, которые приведут уже музейные экспонаты в полный порядок.

В домашней библиотеке Еркебаевых также много старинных книг, а еще в их доме часто звучит патефон. Аппарат разменял восьмой десяток лет. Несколько экземпляров книг, номеров газет военных лет, а также пластинки теперь также стали экспонатами музея.