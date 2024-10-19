Путь к открытому диалогу с обществом

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Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В ходе прошедшего заседания консультативно-совещательного органа полиции Алматы обсудили качество работы полицейских подразделений мегаполиса.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Председатель КСО ДП Алматы, заслуженный деятель РК Василий Шупейкин обозначил первоочередные задачи полицейской службы города, отраженные в повестке дня в рамках проводимой реформы органов внутренних дел. Особое внимание участников заседания было уделено работе фронт-офисов и сервисных центров полиции, кадровому потенциалу и состоянию дисциплины личного состава, формированию правовой грамотности молодежи.

В ходе конструктивного диалога руководители подразделений алматинской полиции проинформировали представителей общественности о том, что в Алматы заработали сервисные пункты полиции, нацеленные на оказание услуг в новом формате. Проект реализуется при поддержке Проектного офиса акимата Алматы в рамках поручения Главы государства по переходу на сервисную модель работы полиции, основная цель которой – открытый диалог с обществом и оперативное реагирование на запросы жителей. Сервисная модель означает клиентоориентированный подход, прозрачность и подотчетность деятельности органов правопорядка, шаговую доступность полицейских служб для граждан. Такая форма работы предполагает повышение уровня доверия населения к полиции.

Сервисные центры полиции появились уже в семи районах города, восьмой будет открыт в Турксибском районе в ближайшее время. В них созданы комфортные условия для получения консультаций и услуг специалистов по вопросам административной, миграционной, ювенальной полиции, участковых инспекторов, по приему на службу в органы внутренних дел. При обращении граждан в сервисных центрах предусмотрены услуги медиатора, консультанта по оказанию юридических услуг и психолога. С момента открытия по различным вопросам сервисные центры обслужили свыше 13 тыс. граждан, которым была оказана профессиональная помощь.

#полиция #Алматы #заседание

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