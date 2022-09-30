Путь к справедливому балансу власти

Введение однократного семилетнего срока для президента без права переизбрания – один из шагов демократизации Казахстана и продолжение либеральных политических реформ. Данный срок планируется ввести до выборов в Казахстане по предложению депутатов.

Главная цель инициативы – исключить на корню любые возможности монополизации власти и установить справедливый баланс. Ранее уже были введены запреты на участие президента в работе партий, а также на занятие политических должностей его ближайшими родственниками. Тем самым устанавливается еще один барьер на пути к авторитаризму и концентрации власти в руках одного человека.

В случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок для него и всех последующих президентов Казахстана будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах.

Кроме того, однократный семилетний срок полностью сконцентрирует президента на осуществлении своей предвыборной программы и экономического плана действий. При этом он не будет отвлекаться на сторонние вопросы: думать о следующем сроке, проводить различные популистские меры. Как результат значительно повысится ответственность президента за реализуемые действия.

Наряду с этим срок полномочий судей Конституционного суда будет увеличен с 6 лет до 8 с исключением возможности повторного назначения. Это сделано для того, чтобы судьи были более независимы и непредвзяты. Это международная практика, когда срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий назначающих их лиц.

Однократный президентский срок практикуется во многих странах мира, например, в Израиле, Армении, Мексике, Южной Корее. Во Франции в настоящее время ввиду данных преимуществ активно обсуждается аналогичная возможность введения однократного семилетнего президентского срока.