Свежий выпуск
Путь к справедливому балансу власти
Алишер Тастенов, главный эксперт КИСИ при Президенте РК

Введение однократного семилетнего срока для президента без права переизбрания – один из шагов демократизации Казахстана и продолжение либеральных политических реформ. Данный срок планируется ввести до выборов в Казахстане по предложению депутатов.

Главная цель инициативы – исключить на корню любые возможности монополизации власти и установить справедливый баланс. Ранее уже были введены запреты на участие президента в работе партий, а также на занятие политических должностей его ближайшими родственниками. Тем самым устанавливается еще один барьер на пути к авторитаризму и концентрации власти в руках одного человека.

В случае принятия поправок в Конституцию до предстоящих выборов и избрания президента на семилетний срок для него и всех последующих президентов Казахстана будет ограничена юридическая возможность повторного участия в президентских выборах.

Кроме того, однократный семилетний срок полностью сконцентрирует президента на осуществлении своей предвыборной программы и экономического плана действий. При этом он не будет отвлекаться на сторонние вопросы: думать о следующем сроке, проводить различные популистские меры. Как результат значительно повысится ответственность президента за реализуемые действия.

Наряду с этим срок полномочий судей Конституционного суда будет увеличен с 6 лет до 8 с исключением возможности повторного назначения. Это сделано для того, чтобы судьи были более независимы и непредвзяты. Это международная практика, когда срок полномочий судей Конституционного суда превышает сроки полномочий назначающих их лиц.

Однократный президентский срок практикуется во многих странах мира, например, в Израиле, Армении, Мексике, Южной Корее. Во Франции в настоящее время ввиду данных преимуществ активно обсуждается аналогичная возможность введения однократного семилетнего президентского срока.

Популярное

Все
Произведения Толена-аға очищают души людей
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Компромисс между художником и властью
Как считают многие литературоведы, главная черта писателя Дукенбая Досжана – умелое сочетание прошлого и настоящего Казахстана
Мужская профессия
Лучший заплыв впереди
Сердце долины Жетысу
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Ботаникам здесь не место?
Теперь мы в Лиге В
Одежда маленьких взрослых
Вакантная клетка для красного петуха
Барометр общества – молодежь
Любование и осмысление
Юстиция: 30-летний рубеж
Разговоры о любви
HTTP⁄⁄Осень⁄⁄тренды&соцсеть
От КХЛ до первенства планеты
Педагогическая поэма Марка Подольского
Побудьте на чужом месте
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Более 1,6 млн россиян въехали в Казахстан с начала года
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Вопросы сотрудничества обсудили Жумангарин и Оверчук в Москве
Готовы ли казахстанские вузы принять студентов из России – ответ главы МНВО
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Жилье есть, но очень дорогое
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Свежий выпуск
Во благо народа
Свежий выпуск
Высокий кредит доверия
Свежий выпуск
Дары осени
Свежий выпуск
Тысяча и одна судьба

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]