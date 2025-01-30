Путь в технологическое завтра

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Олжас Туремуратов, аналитик-менеджер Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития

По итогам расширенного заседания одним из основных приоритетов Правительства на ближайший период определено всестороннее внедрение цифровых технологий. В эпоху стремительного технологического прогресса диджитал-среда пронизывает все сферы жизни. Под ее воздействием изменяются способы ведения бизнеса, коммуникации, образования и даже государственного управления.

Фото из архива спикера

Казахстан полным ходом развивает цифровые технологии, которые постепенно проникают во все отрасли экономики. Рынок IT-услуг и продуктов стремительно растет – седьмой год подряд в среднем на 35% ежегодно. О значительном уровне развития информационных технологий в Казахстане свидетельствуют общепризнанные международные рейтинги.

Согласно рейтингу ООН «United Nations E-Government Survey: E-Government for the People 2024», по уровню развития «электронного правительства» наша страна находится на 24-м месте в мире (+4 позиции по сравнению с предыдущим отчетом в 2022 году). Опережая все государства СНГ, Китай, а также такие развитые, как Швейцария, Франция и Канада, Казахстан входит в число стран с очень высоким индексом развития «электронного правительства». И наряду с мировыми лидерами в области информационных технологий – Южной Кореей, Данией и Эстонией – входит в десятку лучших по индексу OSI, отражающему объем и качество онлайн-обслуживания.

Международным сообществом признано, что Казахстан, последовательно инвестируя в цифровую инфраструктуру и внедряя передовые технологии, существенно ускорил свою цифровую трансформацию. Такие преобразования кардинально изменили управление и оказание госуслуг, сделав их более понятными и прозрачными.

Следующее направление развития – искусственный интеллект. Для этого в июле прошлого года была утверж­дена Концепция развития искусственного интеллекта на 2024–2029 годы. Интеграция ИИ в госуправление позволит автоматизировать процессы, анализировать большие объемы данных, прогнозировать и принимать решения, снизить бюрократическую нагрузку.

Вдобавок к этому ИИ может улучшить управление городской инфраструктурой. Например, оптимизировать транспортные потоки (тема дорожных заторов также была затронута на заседании). Внедрение технологий «умных городов» – необходимый шаг на пути управления урбанизацией, показатель которой растет из года в год и еще далек от своего пикового значения.

Внедрение инструментов ИИ в работу госорганов может радикально изменить ее эффективность. Но важно понимать, что такие преобразования требуют подготовки кадров, соответствующей инфраструктуры и, главное, доверия со стороны граждан. Ведь именно ИИ будет решать основные вопросы – от анализа больших данных до автоматического принятия решений в тех или иных сферах.

#Правительство #заседание #КИОР #Олжас Туремуратов

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