Путевки молодоженам

«Семья начинается с торжественной церемонии регистрации брака. Уверен, это здание станет своеобразным символом семейного счастья», – отметил аким области Алик Айдарбаев. Красную ленту перед входом в учреж­дение он перерезал вместе с ветераном-нефтяником, почетным жителем города Жаксылыком Машкуловым.

Аким области поздравил первые две пары, которым посчастливилось зарегистрировать брак в новом Дворце бракосочетаний, и подарил молодым путевки в свадебное путешествие.

Ольга ЗОЛОТЫХ,

Актау