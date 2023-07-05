Путевки на Паралимпиаду

В церемонии открытия азиатского первенства, приуроченного к 25-летию столицы, принял участие министр культуры и спорта Асхат Оралов. Он приветствовал зрителей и участников турнира и зачитал поздравительное письмо от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в котором подчеркивалось, что в Казахстане создаются все условия для развития волейбола и уделяется большое внимание людям с особыми потребностями.

Отметим, что чемпионат Азии по волейболу сидя проводится в нашей стране впервые, в нем принимают участие более двухсот спортсменов из восьми стран. Это Казахстан, Япония, Таиланд, Иран, Ирак, Южная Корея, Монголия, Индия. Соревнования проходят как среди мужских, так и среди женских команд. И если мужская сборная Казахстана считается одной из сильнейших на континенте (7-е место в мировом рейтинге и 2-е – в азиатском), то для девушек это первый турнир такого уровня.

– Победители получат путевки на XVII летние Паралимпийские игры в Париже. Сам чемпионат Азии по волейболу сидя продлится до 8 июля. Приглашаю всех жителей и гостей столицы поддержать наших парней и девушек, а самим спортсменам желаю завоевать золотые медали. Кстати, наша мужская команда уже одержала первую победу в рамках нынешнего континентального первенства, обыграв в матче открытия волейболистов из Японии. Так держать! – отметил Асхат Оралов.

Находясь во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, министр также встретился с юными борцами, которые там тренируются. Он расспросил детей об условиях, в которых они занимаются, а также поговорил с их тренерами.