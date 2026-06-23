Пять финалов – пять золотых медалей

В финальный день соревнований отечественные мастера кожаной перчатки продемонстрировали стопроцентный результат, превратив пять финальных поединков из пяти возможных в золотой дождь. Мужская и женская сборные Казахстана выдали результат, который позволил занять второе место в общекомандном зачете после хозяев состязаний и опередить в медальной гонке наших самых принципиальных соперников из Узбекистана.

Первой из казахстанцев боксировала знаменитая Назым Кызайбай, выступающая в весовой категории до 54 кг. Она без особых трудностей победила итальянку Сирин Шаараби, забрав победу судейским вердиктом 4:1.

Главной сенсацией турнира стал бенефис Виктории Графее­вой (до 60 кг). В битве за золото ей противостояла действующая олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Линь Юйтин из Тайваня. Виктория совершила невозможное: уступив на старте, она выровняла положение во втором раунде, а в решающей трехминутке отправила именитую соперницу в нокдаун, вырвав победу (3:2) и став трехкратной обладательницей Кубка мира.

Открывал парад больших побед в мужской сетке двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай (до 50 кг). В классическом центральноазиатском дерби наш легковес сошелся с Асильбеком Жалиловым (Узбекистан)­. Проиграв первый раунд со счетом 2:3, Санжар проявил хладнокровие, переломил ход боя и победил раздельным решением судей – 3:2.

Следом за ним на ринг вышел опытнейший 29-летний Абылайхан Жусупов (до 70 кг). В поединке против индийца Дипака Дипака наш боксер устроил настоящий мастер-класс, не оставив оппоненту ни единого шанса – разгромные 5:0.

И красивую точку поставил капитан сборной Айбек Оралбай (свыше 90 кг). В супертяжелом весе он повторил финал прошлогоднего Кубка мира в Астане, вновь всухую разгромив Никиту Путилова из Германии – 5:0.

Помимо пяти золотых наград, в копилку сборной упали еще и три бронзы от Аиды Абикеевой, Валерии Аксеновой и Дины Исламбековой. С общим багажом в восемь медалей (5 – 0 – 3) Казахстан занял вторую строчку зачета. Выше оказались лишь хозяева ринга – китайцы, у которых девять наград (5 – 1 – 3). Узбекистан с 11 медалями (4 – 3 – 4) замкнул тройку лидеров.

Казахстанцы вполне могли выступить гораздо успешнее, если бы не традиционные странные судейские решения на ранних стадиях. Тем не менее итоговый результат в Китае доказывает: отечественный бокс держит высочайшую марку на мировой арене.