Игроки из топ-30 сыграют на турнире в Алматы

Теннис , Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Стал известен список топ-игроков первого турнира ATP 250 в Алматы, который пройдёт с 13 по 20 октября, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Федерация тенниса Казахстана

По данным Федерации тенниса Казахстана, заявочный лист возглавляют финалист турнира ATP 250 Astana Open 2023 американец Себастьян Корда (15 АТР), американец Фрэнсис Тиафо (16 АТР), россиянин Карен Хачанов (23 АТР), француз Артур Фис (25 АТР) и казахстанец Александр Бублик (27 АТР). 

В южной столице Казахстана также сыграют: итальянец Флавио Каболли (32 АТР), чех Томас Махач (35 АТР), прошлогодний чемпион АТР 250 Astana Open француз Адриан Маннарино (46 АТР), венгр Фабиан Марожан (49 АТР), экс-девятая ракетка мира итальянец Фабио Фоньини и другие.

Честь Казахстана помимо лидера национальной сборной Александра Бублика на престижном турнире будут защищать: Александр Шевченко, Михаил Кукушкин, Тимофей Скатов, Бейбит Жукаев и Денис Евсеев, в парном разряде - Александр Недовесов.

«Мы очень довольны тем составом игроков, который удалось собрать в этом году, потому что это очень сильные теннисисты, которые себя проявили хорошо в этом сезоне. В этом году очень сложно было бы пригласить топовых игроков, поскольку топ-6 игроков, включая Синнера, Алькараса, Джоковича, Медведева и Надаля будут играть на выставочном турнире в Саудовской Аравии. Там они получают огромную финансовую выгоду, поскольку общий призовой фонд саудовского турнира, включая гарантии теннисистов, составляет 15 миллионов долларов США. Разумеется, мы такие деньги не будем тратить на привлечение игроков, поскольку нашим приоритетом является развитие казахстанских юниоров»,  отметил официальный представитель турнира от федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

#турнир #теннис #игроки

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