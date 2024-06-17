Более пяти миллионов машин зарегистрировано в Казахстане

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

На 1 мая 2024 года общее количество зарегистрированных автотранспортных средств в Казахстане составило 5 млн 442,9 тыс. единиц, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Бюро нацстатистики

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Из этого числа «легковушки» занимают 88%, грузовые авто - 9,9% и автобусы - 2,1%.

В апреле 2024 года на учет поставлено 157,9 тыс. единиц автотранспорта. Этот показатель сократился на 7,9% по сравнению с апрелем прошлого года. Причем, статистики отмечают, что автобусов стало больше на 15,3%.

«По году выпуска в общем числе зарегистрированных легковых автомобилей преобладает транспорт годом выпуска свыше 20 лет – 44,8%. От 10 до 20 лет – 23,6% автопарка, от 7 до 10 лет – 12,7%, от 3 до 7 лет – 12,7% и лишь 6,2% автотранспортных средств имеют год выпуска менее 3 лет», - говорится в публикации.

Больше всего легковых автомобилей старше 20 лет в Алматинской области,  Алматы, в Жамбылской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

В тоже время из общего количества зарегистрированных легковых автомобилей наибольшую долю (44,4%) составляют легковые авто с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см.

Доля авто с объемом двигателя до 1500 куб. см – 18,8%, с объемом от 2000 до 2500 куб. см - 17,4%, с объемом двигателя от 2500 до 4000 куб. см – 15%, свыше 4000 куб. см. – 1,9%.

Самое большое количество легковых автомобилей с объемом двигателя от 1500 до 2000 куб. см зафиксировано в Алматинской области, Алматы, Астане и  Карагандинской области.

За январь-апрель 2024 года было зарегистрировано более 6 тысяч ДТП, в которых пострадало свыше 8 тысяч человек. В сравнении с соответствующим периодом 2023 года количество происшествий увеличилось на 81,3%, пострадавших – на 69,4%.

По состоянию на 1 мая страховщики произвели 46946 страховых выплат на сумму 26,1 млн тенге.

#казахстан #статистика #транспорт

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