Пять новых водохранилищ построят в области Абай

Общество, Экология
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Айман Аманжолова
[email protected]

Новые водохранилища смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана 

Фото: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

Об этом во время встречи с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В частности, в Урджарском районе появятся водохранилища на реках Келдимурат (30 млн кубометров) и Коктерек (31,4 млн кубометров). В Кокпектинском районе водохранилище будет построено на реке Малая Буконь (30 млн кубометров), в Аксуатском районе – на реках Каргыба (20 млн кубометров) и Базар (45 млн кубометров).

На сегодня готово технико-экономическое обоснование для водохранилища на реке Каргыба. По остальным 4-м проектам Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации готовит инвестиционное предложение.

«Новые водохранилища улучшат качество жизни граждан, внесут значительный вклад в экономическое развитие региона и эффективно поспособствуют стабильному водоснабжению местных аграриев. Ранее министерство разработало Комплексный план развития водной отрасли Республики Казахстан до 2028 года, в рамках которого проводится данная работа», - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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