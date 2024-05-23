Пять новых водохранилищ построят в области Абай

Новые водохранилища смогут накапливать более 156 млн кубометров воды на нужды области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана

Фото: t.me/QR_Su_resurstari_ministrligi

Об этом во время встречи с жителями региона сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В частности, в Урджарском районе появятся водохранилища на реках Келдимурат (30 млн кубометров) и Коктерек (31,4 млн кубометров). В Кокпектинском районе водохранилище будет построено на реке Малая Буконь (30 млн кубометров), в Аксуатском районе – на реках Каргыба (20 млн кубометров) и Базар (45 млн кубометров).

На сегодня готово технико-экономическое обоснование для водохранилища на реке Каргыба. По остальным 4-м проектам Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации готовит инвестиционное предложение.