На улице буранит так, словно и не март на дворе, а самый настоящий январь. Толкаю санки, сугробы мешают. Увидев меня, дядя Саша, наш сосед, открывает дверь подъезда, помогает занести санки с пассажиром. И это не только сегодня, даже в безветренный и теплый день он всегда открывает дверь, помогает зайти мамам с детьми. Обязательно здоровается с каждым малышом, похвалит его. Если же капризничают дети, устраи­вая во дворе «концерты», он всегда сумеет успокоить даже самого отъявленного хулигана. А еще он ненавязчиво учит пап, особенно молодых, быть папами: «А ты как думал, дите само вырастет, что ли, как в кино? Вас тоже растили ваши родители».

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

…Гуляем в выходной на детской площадке, с балкона кричит дядя Коля: «Пошел малой?» Отвечаю: «Пошел!» Дядя Коля показывает большим пальцем, как сейчас говорят «лайк», и добавляет: «Я же говорил, что все хорошо будет!» Киваю ему и тоже показываю «лайк».

Моя любимая золовка Наташа по маме белоруска, когда-то их предки прибыли в Казахстан да и остались здесь. Муж Наташи, Алмаз, родом из глубинки, из настоящего казахского аула, и его родители почти не знают русского языка. Но это не помешало им стать крепкой семьей. Причем Наташа жила с родителями мужа несколько лет и сумела сохранить теплые отношения. А перед 8 Марта к нам заезжал племянник Аян, по папе он Валерьевич. Он православный христианин, который привез нам вкусняшки, – ораза же! И потом, сидя за чаем, расхваливал свою подругу казашку и главным аргументом в ее пользу было: «Она хорошо знает наши традиции». Я вежливо уточняю: «Наши?» И получаю утвердительный ответ: «Наши!»

А сосед наш Сергей, для своих он Серега, хоть и занимает пост немаловажный, обязательно здоровается со старшими соседями и даже гостями, прибывшими к ним, двумя руками «ассаламу алейкум, аға», потому что отлично знает казахский язык, ментальность и культуру. А летом он журил подростков, устроивших потасовку во дворе: «Жігіттер, ұят болады». И пацаны ведь поняли все, хотя группа была интернациональная.

Осенью из далекой Германии в поселок в Карагандинской облас­ти приехала супружеская пара. Они – немцы и много лет назад эмигрировали по программе поздних переселенцев, а их мама отказалась, сказав, что никуда не поедет. Она была уже немолода, ей хотелось встретить закат жизни среди тех, кого знает, с кем работала и дружила десятилетия. В этот раз дети приехали ее хоронить. Так вот в аэропорту их встречали мы по просьбе друзей, потом отвезли в поселок. А там уже все готово: и стол накрыт, и все, чтобы проводить бабу Лену в последний путь. Соседи скинулись, все сделали и отказались взять деньги с них: «Это вместо бата, который даем на похороны». Побыв пару недель и завершив все дела, уезжая, супруги собрали всех за дастарханом, где главными словами были: «Мың алғыс сіздерге, басымды идім» («Огромная всем благодарность, склоняю голову»).

Все эти люди из моего окружения: близкие, родные, знакомые. Они все – разного возраста и разных национальностей. Даже живут они в разных регионах. Но объединяет их всех одно – умение быть человеком, любить Родину, уважать людей вокруг себя, не делиться по этнической, территориальной или другой принадлежности. И это здорово, на мой субъективный взгляд.

...В паспортах в советское время существовала специальная графа, где указывалась национальность. В современных паспортах такой графы нет, она и не нужна, по сути. В поездках в другие страны достаточно паспорта. И для пограничника, осматривающего твой паспорт, ты автоматичес­ки – казах.

