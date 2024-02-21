Для борьбы с буллингом школьники могут использовать QR-код

Нововведение позволит сотрудникам прокуратуры оперативно реагировать на правонарушения среди учащихся, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации госоргана, проводимые проверки подтвердили недостаточность принимаемых мер в области безопасности детей. Об этом свидетельствует выявление фактов буллинга среди школьников.

– Для оперативного реагирования на правонарушения, в том числе буллинга среди учащихся, разработан QR-код, позволяющий ученикам либо их родителям в онлайн режиме напрямую обращаться в городскую прокуратуру, – отметили в ведомстве.

Также для повышения квалификации школьных психологов прокуратурой города на площадке Школы Нового Поколения NGS организован семинар с участием психологов госшкол, инспекторов по делам несовершеннолетних и представителей управления образования.

В начале года сообщалось о том, что в Казахстане разрабатывается программа по профилактике буллинга в школах.

Ранее школьник из Ленгера разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг.