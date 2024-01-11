Антибуллинговая кампания

Число жертв детского буллинга в Казахстане ежегодно растет. О данном негативном явлении уже говорят с высоких трибун. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил усилить государственный контроль и найти действенные механизмы для профилактики суицида и травли среди детей.

В ответ на наш запрос в департаменте воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения сообщили: в публикации ЮНФПА (ЮНИСЕФ­ Национальный фонд РК), выпущенной в 2020 году, отмечается, что в Казахстане 63% детей были свидетелями случаев насилия и дискриминации, 44% столкнулись с этими проблемами лично, а 24% совершили акты насилия и дискриминации в отношении других детей в школьной среде.

Последнее масштабное исследование, посвященное этой проб­леме под названием «Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья», проводилось в 2018 году. Группа ученых Национального цент­ра общественного здравоохранения провела опрос среди казахстанских школьников. Их просили ответить на воп­росы, как часто они принимали участие в буллинге⁄кибербуллинге либо сами становились его жертвами на протяжении последних двух месяцев. Выяс­нилось, что 17% подростков в возрасте 11–15 лет подвергались травле в школе один и более раз в месяц. При этом жерт­вами чаще становились городские школьники. Один и более раз в месяц 20% подростков участвовали в буллинге других людей. Ученые пришли к выводу, что распространенность агрессивного поведения наиболее высока среди мальчиков 11 и 13 лет.

Учитывая, что с развитием новых технологий и популяризацией социальных сетей появился новый вид травли – кибербуллинг, это явление тоже попытались изучить. Стало известно, что кибербуллингу подвергались один раз или более 12% подростков 11–15 лет.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, доля уголовных правонарушений среди несовершеннолетних за 11 месяцев 2023 года составила 1 670 случаев. По словам чиновников, основные причины того, что подростки становятся на кривую дорожку, – снижение позитивного влияния семьи и ее способности оградить ребенка от негативного влияния; увеличение количества разводов, неполных семей; неблагополучие семьи (алкоголизм и наркомания), уровень материального благосостояния семьи.

Чтобы изучить причины буллинга среди детей в Казахстане, на 2024–2025 годы запланировано масш­табное социальное исследование.

Предупрежден – значит вооружен

С проблемой травли сталкиваются школы всего мира, и сущест­вует множество методов борьбы с этим явлением. Доказано, что программы профилактики снижают уровень школьного насилия до 25%, поэтому важным направлением деятельности многих развитых стран является предупреждение буллинга.

В Казахстане тоже намерены разработать программу по профилактике буллинга в организациях образования. За основу взята финская программа KiVa (переводится как «хороший», а аббревиатура выражения «Kiusaamista vastaan» означает «против издевательств»), которая разрабатывалась в 2006–2009 годах и распространяется на всех учащихся общеобразовательных школ от 5 до 11 лет.

Работа с детьми является одной из центральных тем финской прог­раммы. Она заключается в улучшении способности учеников распознавать ситуации травли и уметь противодействовать ей, используя возможности коллектива. В каждой школе команда из трех учителей (или другого школьного персонала) вместе с классным руководителем рассматривают все случаи буллинга. С жертвами и инициа­торами травли беседуют, после чего организуют систематические встречи. Кроме того, учитель в классе просит двух-четырех одноклассников с высоким социальным статусом, чтобы те поддержали пострадавшего ребенка. Универсальные действия по борьбе со школьной травлей включают 20 часов уроков, которые проводятся в течение учебного года. На них педагоги рассказывают о роли группы в поддержании буллинга, стремятся усилить чувства эмпатии по отношению к жертвам и поддержать их, выполняются ролевые упражнения. Постепенно класс формирует внут­ренние правила предот­вращения буллинга и борьбы с ним.

– На стадии разработки – прог­рамма по профилактике в организациях образования буллинга по опыту финской программы KiVa. Она включает содержательную основу программ для 1–11-х классов, дизайн обучения (проведена критериально-ориентированная экспертиза); содержание занятий для родителей, педагогов и других сотрудников организации образования; методические рекомендации по проведению занятий и составлению типовых правил поведения всех субъектов учебно-воспитательного процесса, алгоритмы реагирования на факты буллинга для работников школы, программы мониторинга, установочных семинаров для педагогического коллектива, – отмечает директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Министерства просвещения Меруерт Медетбекова.

Ну а пока программа разрабатывается, в республике предус­мотрен ряд других мер для борьбы с травлей в школах. В частности, утверждена методика по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, подвергшимся или ставшим свидетелями насилия, травли, кибербуллинга, которая согласована с уполномоченным по правам ребенка. Она реализуется в рамках Комп­лексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечению их прав и благополучия на 2023–2025 годы. Методикой предусмотрены механизмы выявления данных негативных явлений, алгоритм оперативного реагирования государственных органов и организаций на подобные факты.

Разработан проект Положения по пилотным организациям образования и проект Положения об антибуллинговой команде. Пилотное внедрение программы началось с января 2024 года.

Кроме того, функционирует Интерактивная карта рисков по вопросам защиты прав детей, которая находится на сайте www.report.edu.kz и содержит количест­венные данные об уголовных правонарушениях, совершенных в отношении детей, и, наоборот, детьми, о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, суицидах среди детей и его попытках. Там же представлен рейтинг регионов и степень рис­ка (высокая, средняя, низкая), вычис­ляемая по специальной формуле. Интерактивная карта позволяет в онлайн-форма­те отслеживать оперативную ситуацию. На ее основе разрабатываются регио­нальные программы для оказания экстренной помощи по методу кризисного управления.

Активизирована деятельность уполномоченного по правам ребенка, в том числе и региональных представительств, которые на ежедневной основе занимаются мониторингом случаев нарушения прав детей, принимают непосредст­венное участие в оказании помощи ребенку.

Предусмотрено немало мер и по противодействию кибербуллингу. В 2022 году при Министерстве информации и общественного развития создана экспертная группа для рассмотрения заявлений по таким фактам в отношении детей. В подтвержденных случаях собственнику или законному представителю интернет-ресурса направляется предписание для удаления информации, признанной кибербуллингом. Родители также могут обратиться в экспертную группу через единую платформу приема и обработки всех обращений граждан «Е-өтініш».

Два оплота – психология и воспитание

Вопрос психического здоровья детей, их безопасности был поднят в Послании Президента «Экономический курс Справедливого Казахстана». Глава государства поручил институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную прог­рамму помощи жертвам насилия и буллинга. Определенная работа в этом направлении уже проведена.

О ней рассказала директор департамента воспитательной работы и дополнительного образования Ми­нистерства просвещения Меруерт Медетбекова:

– Ранее деятельность психологических служб регулировалась региональными нормативными правовыми актами самостоятельно. Сейчас на законодательном уровне расширена компетенция Министерства просвещения в части разработки и утверждения Правил деятельности психологической службы в организациях среднего образования. К их разработке были привлечены опытные специалисты и методисты управлений образования, педагоги-психологи, научные сотрудники Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина. Новые правила позволили систематизировать и конкретизировать работу специа­листов, входящих в состав психологической службы, повысить ответственность администрации учебного заведения, обозначить прозрачность и системность, урегулировать принципы работы по конфиденциальности данных с учетом соблюдения прав и интересов детей. В целях повышения доступности и качества индивидуального сопровождения впервые прописан алгоритм действий при обращениях обучающихся, родителей, педагогов, акцент педагогов-психологов переведен на индивидуальную работу.

Кроме того, по словам Меруерт Медетбековой, в правилах предусмотрено требование о проведении психологической диагностики, консультирования и тренингов (групповые, индивидуальные) с обучающимися с письменного согласия родителей. Так, в начале учебного года администрация организации образования информирует родителей о плане работы по психолого-педагогическому сопровождению. В случае выявления трудностей в обучении и воспитании ребенка индивидуальная работа проводится с письменного согласия родителя.

Национальной академией образования им. Ы. Алтынсарина разработана единая программа по профилактике аутодеструктивного поведения среди обучаю­щихся. Документ содержит алгоритм работы психологической службы при выявлении детей, склонных к суицидальным рис­кам, психокоррекционные занятия в форме тренингов, перечень рекомендуемых методик для психодиагностики и направления коррекционных развивающих упражнений в работе с обучаю­щимися в разных возрастных категориях.

Также в рамках приказа Минис­терства просвещения «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» разработана карточка профессии педагога-психолога и социального педагога, внесены изменения и дополнения в квалификационные требования к специа­листам психологической службы.

Но кроме психологической нужно проводить и определенную идеологическую работу. Раньше, в СССР, была пионерия, на Западе есть бойскауты. В Казахстане в 2011 году создана единая республиканская детско-юношеская организация по патриотическому и гражданско-правовому воспитанию детей и подростков. Более 2,2 млн школьников сегодня являются членами республиканских детско-юношеских организаций, из них в «Жас қыран» – свыше миллиона школьников младших классов, в «Жас ұлан» – более 1,2 млн старшеклассников. При республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдәурен», который объединяет на тематических сменах детей всей страны, создана Академия юных патрио­тов-казахстанцев.

Военно-патриотическим движением «Жас сарбаз» охвачено свыше 230 тыс. студентов колледжей. Для членов военно-патриотических клубов и обучающихся в кадетских классах и школах ежегодно проводится военно-патриотический сбор молодежи «Айбын».

Кроме того, приказом Минис­терства просвещения с сентября 2023 года в учебно-воспитательный процесс организаций образования внедрена программа «Біртұтас тәрбие». В ее рамках регулярно проводятся различные акции, информационные кампании против насилия и буллинга, выездные семинары для родителей и тренинги для учащихся.